Bob Pop compara a Pedro Sánchez con una puesta de sol y un accidente: "A Pedro Sánchez se le admira"

En su intervención en el programa "Hoy por Hoy", el presentador y escritor Bob Pop ha dejado claro que hay ciertos temas sobre los cuales prefiere no opinar, incluyendo la eutanasia, la Inteligencia Artificial y, sorprendentemente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Algo que ha sorprendido a Àngels Barceló, directora del programa: "¿En serio no tienes opinión sobre Pedro Sánchez?", preguntaba.

Ante la incredulidad de la presentadora, Bob Pop ha respondido con una peculiar analogía: "De Pedro Sánchez no se opina. A Pedro Sánchez se le admira. Es como una película. Tú coges unas palomitas, te sientas delante y dices: a ver qué hace ahora. ¡No puedes opinar! Es un espectáculo tan fascinante como mirar un accidente, es como una puesta de sol, una fogata, un bebé recién nacido... ¿Qué vas a opinar sobre Pedro Sánchez? Coge un bol grande de palomitas y espera a ver por dónde sale ahora. Disfrútalo, amiga," ha explicado.

Además, Bob Pop reflexionó sobre la ansiedad de algunas personas por tener una opinión: "Hay gente que se levanta por la mañana con muchísima ansiedad, como si todo el mundo estuviera esperando para saber qué opinan," y añadía "la gente está en pausa, en stand by, hasta que un líder de opinión les diga lo que tienen que opinar." Àngels Barceló, por su parte, confesaba que no le gusta decirle a nadie lo que tiene que opinar: "Yo no tengo opinión sobre todo, ni siquiera sobre todos los temas de actualidad, y además pienso que la gente tiene que pensar por sí misma."