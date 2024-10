El Centro Universitario de Artes Digitales Voxel School celebra su Acto de Apertura del Curso Académico

El Centro Universitario de Artes Digitales Voxel School ha celebrado este 14 de octubre el acto de apertura de año académico. En el acto han participado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el consejero de educación, ciencia y universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana y el rector de la Universidad de Deusto, Juan José Etxeberria, además del director general del centro universitario, José Cuesta.

En su intervención, el alcalde de Madrid ha destacado que “es necesario crear las condiciones adecuadas para que el talento quiera venir a Madrid y quiera quedarse aquí. Tenemos que crear oportunidades para que todo aquél que quiera trabajar en esta industria pueda hacerlo en esta ciudad. Por eso es necesario que la formación en estos campos, se visibilice y se apoye. Ha transmitido a los alumnos el privilegio que supone tener acceso a una formación de este tipo y que es su deber devolvérsela a la sociedad”. Ha invitado también a los estudiantes a quedarse en la ciudad de Madrid. Porque sólo con el talento la ciudad avanzará.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha señalado que Voxel School “representa valores que compartimos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto a lo que debe procurar una institución educativa: la estrecha relación con la empresa, el afán por atraer el mejor talento profesional a la docencia, sin que tengan por ello que abandonar su actividad fuera de la enseñanza, las ganas de innovar o la repercusión internacional”.

El rector de Deusto, por su parte, ha destacado el desafío que tenemos de asegurar que la tecnología sirva “verdaderamente al ser humano” y no profundice las injusticias sociales. En su opinión, el arte puede ayudarnos a pensar críticamente sobre las tecnologías emergentes. Para él, la ética, el arte y la digitalización no son compartimentos separados y la Universidad tiene un rol esencial como puente entre ellos, promoviendo una gobernanza ética y transparente que genere confianza y fomente la responsabilidad compartida. Asegura que la tarea educativa no se limita a impartir conocimientos, sino a formar seres competentes, conscientes, comprometidos y compasivos. “El futuro no es algo que esperamos, es algo que creamos. Y es nuestra responsabilidad hacerlo bien”, ha puntualizado.

El director general del centro universitario, por su parte, ha realizado una defensa del arte digital con sus palabras: “Este arte, en todas sus manifestaciones, no sólo es el alma que impulsa la industria del entretenimiento. Va más allá, irrumpiendo con fuerza en sectores diversos, demostrando que las ideas que nacen en nuestras aulas no sólo darán forma a películas, videojuegos o experiencias interactivas. Estas ideas tienen el poder de mejorar vidas, revolucionar industrias y, como consecuencia, transformar el tejido mismo de nuestra sociedad.

El Centro Universitario de Artes Digitales Voxel School celebra su Acto de Apertura del Curso Académico La Razón

El centro universitario imparte cuatro novedosos grados universitarios, uno de ellos, el grado universitario de Composición, postproducción y VFX, es pionero en España. El grado universitario en Arte Digital para Videojuegos, el grado universitario en Diseño Gráfico y Motion Graphics y el grado Universitario en Animación Digital completan la oferta de grado de la escuela.

La lección magistral: La magia detrás de los efectos visuales, ha sido impartida por José Rossi socio y supervisor de VFX de Miopia FX que cuenta entre sus títulos más recientes con éxitos como “La sociedad de la nieve” o “Reina roja”. El acto académico ha comenzado con una visita al campus universitario de artes digitales en la que han participado las autoridades asistentes, los miembros del Consejo Asesor de Voxel School, el director académico de la escuela y el director general.

Un edificio de 5 plantas con aulas dotadas de la última tecnología usada en la industria en la que docentes de las mejores empresas y estudiantes comparten conocimiento y se conforman como la base de la pirámide de las industrias creativas que buscan el talento en este centro universitario.