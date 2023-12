Daddy Yankee abandona los escenarios para llevar una vida centrada en su fe cristiana: "Jesús vive en mí y yo viviré para él"

El reconocido artista y cantante de reguetón, Daddy Yankee, ha anunciado su retirada de la música y su conversión al cristianismo a través de un emotivo comunicado publicado en su cuenta de Instagram. El anuncio se hizo durante su último concierto, que tuvo lugar en el Coliseo de Puerto Rico, en su ciudad natal, San Juan.

En un vídeo de su última actuación, Daddy Yankee compartió con sus seguidores el significado profundo de este paso en su vida: "Mi gente, este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito".

El artista reveló que durante mucho tiempo intentó llenar un vacío en su vida, buscando un sentido y completitud. Sin embargo, reconoció que esas vidas terminaron, y ahora ha encontrado la plenitud en su fe cristiana.

"Me pude dar cuenta de que para todos era alguien, pero yo no era nadie sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos, elogios, pero me di cuenta de algo que dice la biblia '¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes el alma?'. Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y yo viviré para él," expresó Daddy Yankee.

El artista también compartió su compromiso de utilizar todas sus plataformas, incluyendo su fama, redes sociales, música y entrevistas, para propagar la palabra de Dios: "Todo lo que Jesús me entregó, es ahora para el Reino".

En un gesto de humildad, Daddy Yankee instó a sus seguidores a no caer en la idolatría y a seguir a Jesucristo: "No sigan a ningún hombre. Yo soy un humano. A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que él es el camino, la verdad y la vida".

La publicación concluyó con una reflexión bíblica y la afirmación del artista sobre este nuevo capítulo en su vida: "Este es el final de un capítulo y el comienzo de uno completamente nuevo".