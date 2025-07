La AEMET activa alertas por lluvias intensas y tormentas fuertes en estos puntos de España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este miércoles una jornada en general estable en la mayor parte de España, bajo la influencia de las altas presiones. Sin embargo, la entrada de aire húmedo afectará al Cantábrico oriental y a la fachada mediterránea, donde podrían registrarse chubascos fuertes, incluso muy fuertes en los litorales de Tarragona y la Comunidad Valenciana. También se esperan lluvias débiles en el norte y tormentas aisladas en el este peninsular y Baleares.

Por la tarde, se prevén chubascos acompañados de tormenta y fuertes en el extremo sur de la Ibérica y el norte de la Comunidad Valenciana. Además, podría haber algún chubasco débil en este punto del día en zonas de montaña del interior, de forma más probable e incluso fuerte en el este del Sistema Central y en Soria.

Nueve comunidades en alerta

Meteorología ha activado alertas en nueve comunidades autónomas por tormentas, temperaturas extremas de entre 36 y 39 grados, y lluvias intensas que podrían dejar hasta 30 o 40 litros por metro cuadrado en una hora en zonas de Aragón y la Comunidad Valenciana.

En Aragón, la provincia de Teruel se encuentra en aviso naranja por tormentas acompañadas de granizo -posiblemente de gran tamaño- y rachas muy fuertes de viento, así como por lluvias intensas que podrían acumular 30 litros en una hora. En Zaragoza, el nivel de alerta es amarillo por lluvias y tormentas que dejarán hasta 15 litros en una hora.

En la Comunidad Valenciana, Castellón está en aviso naranja por precipitaciones de hasta 40 litros en una hora, acompañadas de tormentas eléctricas. En Valencia, se ha activado el aviso amarillo por lluvias de hasta 20 litros en una hora y por tormentas. Castilla y León tiene aviso amarillo por altas temperaturas en Ávila, Zamora y Valladolid, donde se esperan entre 36 y 37 grados, y también en Segovia y Soria, en este caso por lluvias o tormentas.

En Castilla-La Mancha, toda la comunidad, excepto la provincia de Albacete, está bajo aviso amarillo por calor, mientras que en Guadalajara también se suma el riesgo por lluvias y tormentas. Las comunidades de Extremadura y Madrid, así como las provincias andaluzas de Córdoba, Granada y Jaén, y las gallegas de Lugo y Ourense, permanecen en aviso amarillo por temperaturas máximas de entre 36 y 39 grados.

Por último, en el litoral de Tarragona (Cataluña), se ha activado un aviso amarillo por lluvias intensas de hasta 20 litros en una hora.

¿Nueva DANA a la vista?

De cara al fin de semana, la situación podría dar un vuelco con la posible llegada de una DANA desde el Atlántico. Según el tiempo.es, entre el viernes y el sábado esta DANA podría cruzar el noroeste peninsular, siendo luego reabsorbida por la circulación general al norte de España. No obstante, su evolución es aún es incierta y no se descarta que finalmente no llegue a descolgarse completamente.

Por ahora, según informa el portal meteorológico, lo más probable es que un embolsamiento de aire frío alcance la Península, lo que provocaría un aumento de la inestabilidad atmosférica. Entre el viernes y, especialmente, el sábado, las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en casi todo el país, dejando un ambiente más suave. Las máximas podrían situarse por debajo de los 35 °C, salvo en zonas del centro peninsular.

La inestabilidad provocará un repunte de las tormentas.. El viernes afectarán a Galicia, Asturias y Castilla y León, con mayor incidencia en la vertiente cantábrica. El sábado, las precipitaciones podrían extenderse a gran parte del norte y noreste peninsular Las tormentas más intensas se esperan en el norte de Castilla y León, interior del País Vasco, Navarra, La Rioja, interior de la Comunidad Valenciana, y especialmente en Aragón y Cataluña. El domingo aún persistirán restos de inestabilidad, con chubascos más débiles y dispersos en zonas del interior de Galicia, la Cornisa Cantábrica, el norte del sistema Ibérico, los Pirineos, y el interior de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana.