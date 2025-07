Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, en directo: el presidente rinde cuentas sobre la corrupción en el PSOE

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha dado un ultimátum al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al hilo de su intervención de mañana en el Congreso de los Diputados, donde comparecerá durante el pleno demográfico para rendir cuentas sobre los presuntos casos de corrupción en el PSOE tras la entrada en prisión del ex secretario de Organización socialista, Santos Cerdán.

"Si el presidente no plantea la cuestión de confianza y no hay posibilidad de avanzar porque no hay posibilidad de Presupuestos, pues la organización tomará una decisión definitiva", aseveró con contundencia durante su entrevista.

Lea la información completa de Christian Dos Santos, aquí.