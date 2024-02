Un doctor en Ciencia y Tecnología de Alimentos advierte sobre el peligro de este truco viral para limpiar el aceite

Un nuevo truco culinario viral en TikTok ha captado la atención de miles de usuarios, pero un experto en tecnología de alimentos está advirtiendo sobre los peligros que podría acarrear para la salud. En la red social de vídeos, Ken Masuda, sugiere un método para limpiar el aceite usado para cocinar, utilizando una mezcla de almidón y agua. La técnica implica verter esta mezcla sobre el aceite caliente y retirar la masa frita resultante, dejando el aceite aparentemente limpio y listo para ser reutilizado.

Sin embargo, el doctor en ciencia y tecnología de alimentos, Miguel A. Lureña, ha lanzado una advertencia seria contra este método. En un hilo publicado en sus redes sociales, Lureña explicó que este truco no aborda el verdadero problema del aceite usado. "El problema del aceite usado no es solo lo que se ve, es decir, los restos de alimentos carbonizados que quedan atrapados en la mezcla de almidón y agua, sino también lo que no se ve", señaló Lureña.

Lureña explicó que cuando calentamos el aceite, se producen reacciones que pueden dar lugar a la formación de compuestos indeseables, algunos de los cuales son potencialmente perjudiciales para la salud (acroleína, compuestos polares, etc.), producen aromas y sabores desagradables. Estos compuestos pueden surgir especialmente cuando el aceite se calienta a altas temperaturas y se combina con otros componentes, como la mezcla de agua y almidón propuesta por Masuda.

En lugar de utilizar este método para limpiar el aceite, Lureña recomienda esperar a que se enfríe para filtrarlo posteriormente, eliminando así las impurezas de manera más efectiva. Además, destaca que la cantidad de veces que se puede reutilizar el aceite depende de varios factores, como el tipo de alimento que se fríe, el tipo de aceite utilizado y la temperatura de fritura.

Mientras que algunos estudios sugieren que el aceite puede mantenerse en buenas condiciones después de más de 10 usos bajo condiciones controladas, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda no exceder los 3 usos para reducir la formación de compuestos dañinos como la acrilamida, recordó Lureña.

"Lo que nos cuentan es que podemos hacer una mezcla con almidón y agua, echarla sobre el aceite caliente, y de este modo las impurezas del aceite acabarán atrapadas. Luego solo tenemos que retirar la masa frita y listo: aceite limpio", escribió Lureña en su cuenta de redes sociales. "Peeero, no es la mejor de las ideas", advirtió. "El deterioro puede ser más acusado en presencia de otros compuestos (como los que proceden se la mezcla de agua y almidón). Por eso, en lugar de hacer eso para limpiar el aceite, es preferible esperar a que se enfríe y después filtrarlo", concluyó.