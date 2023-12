Dos españoles muestran las notables diferencias del sistema laboral noruego en comparación con España

Alejandro, un técnico de laboratorio español residente en Oslo (Noruega), ha compartido su experiencia sobre el sistema laboral noruego en una entrevista para el podcast Salmón y Punto. Destaca la diferencia en los ritmos de trabajo, especialmente cuando un empleado se pone enfermo durante su jornada. Según indica, si te encuentras mal en Noruega, simplemente te vas a casa sin tener en cuenta las preocupaciones que a menudo se experimentan en España, donde "aguantas a ver si te van a largar".

Alejandro relata que en Noruega recibió un contrato permanente indefinido después de tan solo tres meses de contrato temporal, destacando la estabilidad laboral que encontró en Noruega en comparación con la inestabilidad que experimentaba en España con constantes contratos temporales.

Sin embargo, Carmen, una abogada también trabajando en Noruega y entrevistada en el podcast, advierte contra idealizar en exceso la experiencia laboral en los países nórdicos. "Yo animaría a todo el mundo a venir pero que no se idealice. No pienses que es gente superior ni que vas a vivir a la tremenda porque también es verdad que luego tienen muchas cosas que no son perfectas. Por mucho que cobres más y salgas a las cuatro no quiere decir que estés en un entorno laboral perfecto", explica.