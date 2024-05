Experto en sueño desacredita las polémicas afirmaciones de Amadeo Llados: "Este señor no sobrevivirá"

En una reciente entrevista en "Better Podcast", el reconocido doctor Eduard Estivill, responsable de la Unidad del Sueño del Hospital Quirónsalud del Vallès, ha desacreditado las controvertidas afirmaciones de Amadeo Llados, conocido por sus provocativas declaraciones sobre el sueño y el estilo de vida. Llados, quien dice despreciar a los "mileuristas" y a las personas con "panza", afirma que duerme solo cuatro o tres horas, ya que considera que dormir ocho horas es propio de "pobres".

El joven madrileño, afincado en Miami, justificó su falta de sueño afirmando que su vida es tan emocionante que no le permite desperdiciar tiempo en descansar: "Yo no quiero dormir. Mi vida es tan emocionante que no quiero dejar de vivirla. ¿Tú te querrías ir a dormir con una mansión de 20 millones, con siete coches afuera? Tu mujer que está deliciosa, amigas, jets...", afirmó Llados, y añadió: "La gente quiere dormir porque quiere escapar de su realidad porque su vida da pena. Tú tienes que trabajar más. Es que estoy cansado me voy a hacer una siesta, no a hacer burpees".

Sin embargo, el Dr. Estivill fue categórico al refutar estas ideas, señalando que el descanso insuficiente puede llevar a una serie de problemas de salud y rendimiento: "Este en unas semanas está en mi consulta. No sobrevivirá. Durmiendo tres horas tiene mucha posibilidad de tener accidentes, de que su mente no funcione, etc.", advirtió el especialista en sueño. "No puedes... este hombre debe tener muchos seguidores pero la verdad es que científicamente no se sostiene por ningún lado".