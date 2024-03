Frank Cuesta, a punto de morir por el veneno de unas ranas: “No estaba enfermo, me estaba muriendo literalmente”

Frank Cuesta ha vuelto a preocupar a sus seguidores tras enfrentar un nuevo episodio en sus labores diaria dentro del santuario de animales. Hace unas semanas, durante una transmisión en vivo en su canal de Twitch, un ciervo reaccionó violentamente a un movimiento repentino de Cuesta, embistiéndolo y causándole algunas heridas menores.

El incidente, que rápidamente se volvió viral, generó preocupación entre sus seguidores, pero el amante de la naturaleza tranquilizó a todos con un mensaje posterior, reconociendo los riesgos inherentes a su trabajo.

Sin embargo, la historia no termina ahí. Después de haber estado ausente varios días en sus redes sociales, Frank volvía a pronunciarse este martes con un mensaje en el que reveló haber enfrentado una situación extremadamente grave: "El domingo casi muero en el hospital". Tras varios días ingresado, ha contado cómo sufrió un envenenamiento masivo mientras limpiaba una zona con ranas.

Según ha explicado en un vídeo, estaba limpiando una zona del refugio habitada por ranas dardo aparentemente sin peligro. Las ranas, que habían estado alimentándose en el lugar de insectos venenosos como hormigas rojas y arañas, transmitieron su veneno a Cuesta cuando este las manipuló. Esto desencadenó una reacción grave que lo llevó a experimentar fiebre alta y un estado de coma temporal.

“Al yo manipularlas pensando que obviamente no tendrían el veneno que tienen las ranas en su estado natural, pues resulta que sí tenían el veneno. Esa noche me empecé a encontrar muy mal, con mucha fiebre. Caí inconsciente y cuando me desperté cogí el coche de milagro al hospital. Allí entré en una especie de coma muy raro”, cuenta visiblemente afectado.

Este nuevo accidente le ha hecho reflexionar sobre la necesidad de tener personas trabajando a tiempo completo en el santuario para garantizar su continuidad en caso de que algo le suceda. “Me ha valido para darme cuenta de que tengo que tener a gente conmigo aquí que venga full time, gente que esté aquí, no gente que venga un mes a ayudar. Yo creé este santuario para dar a los animales libertad, darles una vida, y resulta que yo me doy cuenta de que ni tengo vida ni hay nadie que pueda seguir con esto si a mi me pasa algo. Es jodido sentirse que estás solo en ese sentido”.

En el vídeo, Cuesta reconoce que han sido días extremadamente difíciles que nunca antes había experimentado, por los que aún se siente afectado y por los que, según los pronósticos médicos, le llevará tiempo recuperarse. Sin embargo, ha resaltado la necesidad de ser conscientes de la profundidad de la naturaleza y de la "estupidez humana", al no reconocer ciertos peligros presentes en ella. "Son cosas que te ayudan a entender más la naturaleza todavía, que es sabia y es capaz de regenerarse sola sin necesidad de ayuda humana", ha dicho el popular herpetólogo, para luego concluir: “No estaba enfermo, me estaba muriendo literalmente”.