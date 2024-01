Frank Cuesta salva la vida de milagro tras el brutal ataque de un ciervo

El popular herpetólogo y presentador de televisión Frank Cuesta ha sido embestido por un ciervo, y por poco no lo cuenta. El que fuera conductor del programa 'Frank de la jungla' ha compartido esta mañana un vídeo en el que se le ve en su refugio o santuario animal saliendo de una suerte de charca y, tras él, su legión de nutrias y ocapis.

Una vez fuera del agua "saluda" a un cérvido, de nombre "Perrito", con una impresionante cornamenta que, al verse sin salida, se defiende atacando al herpetólogo leonés. Ciervo y Frank Cuesta pelean durante un par de minutos, hasta que el presentador por fin consigue reducir al animal y liberarse de sus astas.

A posteriori, para tranquilizar a su legión de fans, el presentador de 'Frank de la jungla' ha compartido otro vídeo en el que asegura estar bien, "un poco aturdido por la pelea".

"Acabo de tener un pequeño problema con Perrito. He cometido el error de salir por una zona donde él no veía salida y se me ha echado encima", ha explicado Cuesta. "Me ha pegado varias cornadas, alguna más profunda de otra. Son cosas de vivir aquí. Esta vez hemos salido bien", ha abundado.