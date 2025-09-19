Google Discover: cómo configurarlo para que te muestre las noticias de La Razón

Google ha lanzado una nueva actualización de Discover, la pestaña de la app de Google que millones de personas usan a diario para informarse. La gran novedad es que ahora puedes seguir directamente a los medios que más te interesan… y entre ellos, por supuesto, estamos nosotros, La Razón.

Un espacio personalizado para ti

Con esta mejora, Discover te permitirá tener en un solo lugar:

Las noticias más relevantes de La Razón.

Artículos, reportajes y análisis en profundidad.

Vídeos y contenido social de creadores y medios de confianza.

Suscríbete gratis y no te pierdas nada

Ahora podrás personalizar tu experiencia y seguir a La Razón para que nunca se te escape lo que está pasando en España y en el mundo. Solo tienes que pulsar en nuestro nombre dentro de Discover y accederás a un espacio dedicado con todas nuestras publicaciones actualizadas. Puedes suscribirte gratis y en solo un segundo aquí.

La Razón en Google Discover La Razón

¿Por qué deberías configurar Discover?

Configurar Discover te permite personalizar tu experiencia de noticias y contenido según tus intereses y fuentes favoritas. Al seguir a medios como La Razón y a tus creadores preferidos, recibirás directamente en una sola pantalla las noticias, artículos, reportajes y vídeos que realmente te importan. Esto significa ahorrar tiempo, no perderte ninguna actualización relevante y tener un acceso más rápido a información de calidad desde cualquier dispositivo.

Qué es Google Discover

Google Discover es un feed personalizado dentro de la app de Google que te muestra noticias, artículos, vídeos y publicaciones de tus creadores y medios favoritos, sin que tengas que buscarlos manualmente. Su objetivo es mantenerte informado de forma rápida y adaptada a tus intereses.

En Android

En la mayoría de los dispositivos Android, Discover está integrado directamente en el móvil. Habitualmente aparece al deslizar la pantalla hacia la izquierda. Solo necesitas iniciar sesión con tu cuenta de Google, y automáticamente empezarás a recibir recomendaciones personalizadas basadas en tus intereses, búsquedas y comportamiento en la web.

En iPhone

En iPhone, Discover también está disponible a través de la app de Google, que se descarga desde la App Store. La experiencia es prácticamente la misma que en Android, aunque no está integrada en la pantalla principal del sistema, por lo que necesitarás abrir la app de Google para acceder a tu feed personalizado.

Con esta diferenciación, tanto usuarios de Android como de iPhone pueden seguir a medios como La Razón y configurar su feed para recibir contenido relevante directamente en Discover.