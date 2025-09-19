Mar Flores se ríe del fiestón de su consuegra Terelu: "No sé de qué cumpleaños me hablas"

Ni estaba invitada ni habría asistido. Mar Flores ironiza cuando le preguntan sobre la fiesta organizada por su consuegra Terelu para celebrar sus sesenta años de edad.

“De que cumpleaños me hablas, no sé nada”, contesta haciéndose la despistada con una sonrisa que deja entrever el sarcasmo.

Hoy, sus desafueros del pasado se acentúan más que nunca. Terelu se ha decantado totalmente en favor del ex de su “enemiga íntima”, el italiano Carlo Costanzia, quien esta noche se sentará en el plato de “De viernes” para contestar a modo de venganza a todo lo malo que se el cuenta la Flores en sus memorias. La entrevista promete un ataque en toda regla del transalpino hacia la madre de su primogénito

Cabe preguntarse si este último, como se rumorea, ha roto la relación con su madre, decantándose claramente en favor de su padre en esta guerra familiar.

Como ya contamos hace unos días, Alejandra Rubio le ha pedido a su novio Carlo que no se meta por medio en la confrontación entre sus progenitores. De momento, hace caso al consejo pero a las pruebas me remito. Se le ve mucho más contento con la figura paterna que con la materna.

Terelu Campos posa con Carlo Costanzia padre en su fiesta de cumpleaños Europa Press

Se ha publicado incluso que intentó romper el contrato que le une a Mar para participar en el concurso “DecoMasters” de TVE, pero no le quedó más remedio que acudir con su progenitor a las primeras grabaciones del programa.

Una persona del equipo de este talent desvela que “es más que evidente que Carlo y Mar mantienen una relación muy distante en los descansos de las grabaciones. Prácticamente, ni se hablan. La tirantez es absoluta”.