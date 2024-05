Ilia Topuria lanza un reto a sus seguidores para que cambien sus vidas: "Os voy a presentar una versión de vosotros mismos que nunca os hubierais imaginado"

El luchador de artes marciales mixtas, Ilia Topuria, ha lanzado un desafío a sus seguidores en la red social 'X' (anteriormente conocida como Twitter), invitándolos a participar en un reto de 21 días diseñado para transformar su físico y adoptar nuevos hábitos saludables.

En un mensaje que rápidamente generó una gran cantidad de respuestas, Topuria escribió: "¿Quién quiere hacer un reto de 21 días conmigo para cambiar su físico y adquirir nuevos hábitos saludables?". Este desafío no está dirigido a sus rivales en el octágono, sino a sus seguidores, proponiéndoles una transformación completa que abarca más allá del ejercicio físico.

Topuria amplió detalles sobre su propuesta, destacando que el reto incluirá actividades deportivas, pero también abarcará otros aspectos esenciales como la alimentación, la lectura y diversas áreas del bienestar personal. En una advertencia a sus seguidores, el luchador escribió: "El reto no solo incluirá deporte, sino alimentación, lectura y muchas otras cosas más. Así que antes de poner. Yo, yo, yo, pensadlo muy bien. Si de verdad estáis ready".

Topuria fue explícito en cuanto a las exigencias del desafío, diciendo: "El que fuma, no fumará. El que bebe, no beberá. El que sale, no saldrá. El que no entrena, entrenará. El que no lee, leerá." Y añadió una promesa motivacional: "Os prometo que si me dedicáis esos 21 días os voy a presentar una versión de vosotros mismos que nunca os hubierais imaginado."

Aunque eliminó algunos de los mensajes iniciales que describían el reto, el mensaje original sigue visible en su perfil. Topuria también mencionó en uno de los mensajes eliminados su disposición a organizar el reto si veía suficiente interés: "Si veo que hay muchos que quieren un reto, me encargo de organizarlo. Compartiré con ustedes mi plan para los próximos 21 días, así como los desafíos diarios que enfrentaremos juntos".

Los detalles específicos del método que utilizará Topuria aún no se conocen, pero parece que sus seguidores tendrán una oportunidad única para seguir sus indicaciones y participar en este desafío de 21 días, con la promesa de una transformación notable al final del proceso.