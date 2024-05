Ilia Topuria cumple su promesa a España

El hispanogeorgiano Ilia Topuria se proclamó campeón mundial de UFC en la categoría de peso pluma tras arrebatar el título al australiano Alexander Volkanovski gracias a un KO en el segundo asalto. Una gesta que lo convierte en el primer representante español en alzarse con un cinturón de la que es considerada la franquicia más importante de las artes marciales mixtas (MMA, en inglés) a nivel mundial. Pero esto era solo el principio hacia metas aún mayores.

Topuria no pone limítes a sus sueños. Y su próxima apuesta pasa por pelear en España. Y es que, según sus propia palabras no hay nada más gigantesco que un KO en el Santiago Bernabéu. «¿Cuánta gente entra?», preguntaba Dana White, el presidente de la UFC, interesado en conocer las posibilidades reales de cumplir los deseos de Ilia Topuria de llevar una velada al Santiago Bernabéu. «¿Cubierto»?», preguntó después. «Me gusta», dijo. «Si hay un estadio disponible, llevaremos la UFC a España», aseguró tras el combate que le encumbró hacía lo más alto de la UFC .«Pudiendo pelear en el Bernabéu....Siempre en el Bernabéu. Después de eso, no hay nada más», sentenció Topuria tras el combate que lo elevó a los altares de la UFC.

Una pelea de madrugada

Pues bien "El Matador" cumplirá su promesa a España. El primer campeón de UFC español ha anunciado a través de sus redes sociales que ya conoce la fecha para el desembarco de la competición reina de las MMA. "Ya tengo fecha para UFC España", escribió en sus redes sociales desatando la locura entre sus seguidores.

Tras meses trabajando junto a su equipo y la compañía estadounidense para programar la llegada de la máxima competición de las artes marciales mixtas a España, por fin será realidad durante el primer trimestre de 2025. Aunque no ha ofrecido más detalles todo parece indicar que será en el Santiago Bernabéu y con un horario entre las cuatro o cinco de la mañana para encajar con el prime time en Estados Unidos y Brasil

No hay dudas de que un combate de la UFC sería un gran reclamo para un Bernabéu que está preparado para quiere ir mucho más allá del fútbol. El nuevo coliseo blanco permitirá al club recaudar un mínimo de 150 millones de euros anuales por los ingresos que generará una instalación que permitirá acoger todo tipo de eventos. El impresionante sistema de césped retráctil hará posible que al día siguiente de los partidos del equipo de fútbol pueda quedar recogido y acoger cada día de la semana un evento de todo tipo. Desde congresos de empresas, tipo IFEMA, hasta convenciones, conciertos musicales con capacidad para miles de personas en los 105x68 metros del césped (aparte de las 81.0000 localidades de las gradas), el circo Du Soleil y, por supuesto, un combate de Ilia Topuria.

Una velada que no solo proporcionaría ingresos millonarios al club merengue sino también a los propios luchadores.

¿Cuánto dinero podrían ganar?

Algunas estimaciones realizadas por medios especializados en el octágono apuntan a que la UFC puede ingresar hasta 15 millones de dólares por evento, mientras que los mejores luchadores pueden llegar a percibir entre 500.000 y 3 millones por pelea, si bien estas cifras bajan notablemente en los niveles inferiores.

Según los datos publicados por el portal web Sportskeeda, Ilia Topuria se embolsó 532.000 dólares como parte de la pelea por el título de peso pluma en el UFC 298. Por su parte, Aleksander Volkanovski, campeón vigente, doblaba el caché con un total de 1.042.000 dólares, según el mismo medio. Una victoria que aumento considerablemente el caché del hispano georgiano que en los próximos cinco combates podría ingresar entorno a cinco millones de dólares, unos 4,6 millones de euros.

La cita del Bernabéu moverá cifras astronómicas yel caché de los luchadores no estaría por debajo de los dos millones.

Pero antes de cumplir este sueño en España, Topuria saltará al octógono una vez más para defender el cinturón conquistado a principios de este año. Todo parece indicar que lo hará ante Max Holloway en 'La Sphere' de Las Vegas el próximo 6 de septiembre.