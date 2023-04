La imagen global de mayor resolución de Marte jamás creada

Científicos y público en general pueden ahora navegar por una nueva imagen global del Planeta Rojo que se hizo en Caltech usando datos del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA. Los acantilados, los cráteres de impacto y las pistas de remolinos de polvo se capturan con fascinante detalle en un nuevo mosaico del Planeta Rojo compuesto por 110.000 imágenes tomadas por la cámara de contexto en blanco y negro de la veterana nave espacial, o CTX, las imágenes cubren casi 25 metros cuadrados de superficie por píxel. Eso convierte al Mosaico Global CTX de Marte en la imagen global de mayor resolución del Planeta Rojo jamás creada.

Si se imprimiera, este mosaico de 5,7 billones de píxeles (o 5,7 terapíxeles) sería lo suficientemente grande como para cubrir el Estadio Rose Bowl en Pasadena, California. Producto del Laboratorio Bruce Murray de Visualización Planetaria de Caltech, el mosaico tardó seis años y decenas de miles de horas en desarrollarse. Es tan detallado que más de 120 artículos científicos revisados por pares ya han citado una versión beta. Pero el mosaico también es bastante fácil de usar para cualquiera. "Quería algo que fuera accesible para todos", dijo en un comunicado Jay Dickson, el científico de procesamiento de imágenes que dirigió el proyecto y administra el Laboratorio Murray. "Los escolares pueden usar esto ahora. Mi madre, que acaba de cumplir 78 años, puede usar esto ahora.

El objetivo es reducir las barreras para las personas interesadas en explorar Marte". CTX es una de las tres cámaras a bordo de MRO, que está dirigida por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. Una de esas cámaras, el Experimento científico de imágenes de alta resolución (HiRISE), proporciona imágenes en color de las características de la superficie tan pequeñas como una mesa de comedor. Por el contrario, CTX proporciona una visión más amplia del terreno alrededor de esas características, lo que ayuda a los científicos a comprender cómo se relacionan. Su capacidad para capturar extensiones más grandes del paisaje ha hecho que CTX sea especialmente útil para detectar cráteres de impacto en la superficie. Una tercera cámara, Mars Color Imager (MARCI), dirigida por el mismo equipo que opera CTX, produce un mapa global diario del clima de Marte con una resolución espacial mucho más baja.

Tomando fotografías desde que MRO llegó a Marte en 2006, CTX ha documentado casi todo el Planeta Rojo, haciendo de sus imágenes un punto de partida óptimo para los científicos cuando están creando un mapa. Un poco como buscar una aguja en un pajar y armar un rompecabezas al mismo tiempo, la creación de mapas requiere descargar y examinar una gran selección de imágenes para encontrar aquellas con las mismas condiciones de iluminación y cielos despejados. Para crear el nuevo mosaico, Dickson desarrolló un algoritmo para hacer coincidir las imágenes en función de las características que capturaron. Unió manualmente las 13.000 imágenes restantes que el algoritmo no pudo igualar. Los espacios restantes en el mosaico representan partes de Marte que no habían sido fotografiadas por CTX cuando Dickson comenzó a trabajar en este proyecto, o áreas oscurecidas por nubes o polvo. Laura Kerber, científica de Marte en JPL, brindó comentarios sobre el nuevo mosaico a medida que tomaba forma. "He querido algo como esto durante mucho tiempo", dijo Kerber. "Es a la vez un hermoso producto del arte y también útil para la ciencia".

Kerber usó recientemente la imagen para visitar su lugar favorito en Marte: Medusae Fossae, una región polvorienta del tamaño de Mongolia. Los científicos no están seguros de cómo se formó exactamente; Kerber ha propuesto que podría ser un montón de cenizas de un volcán cercano. Con solo hacer clic en un botón en el mosaico CTX, se puede observar los antiguos canales de los ríos, ahora secos, que serpentean a través del paisaje. Los usuarios también pueden saltar a regiones como los cráters Gale y Jezero, áreas que están siendo exploradas por los rovers Curiosity y Perseverance de la NASA, o visitar Olympus Mons, el volcán más alto del sistema solar, agregando datos topográficos de la misión Mars Global Surveyor de la NASA. Una de las características destacables del mosaico destaca los cráteres de impacto en todo el planeta, lo que permite a los espectadores ver hasta qué punto está marcada la superficie de Marte.