¿Te imaginas vivir entre tres países? Estas son las ventajas

En la pintoresca región donde convergen Suiza, Francia y Alemania, una joven española llamada Sara comparte su fascinante experiencia de vivir entre tres países distintos.

"Porque yo, Francia, lo tengo al final de mi calle y Alemania al otro lado", comienza Sara, ilustrando la conveniencia de tener fácil acceso a tres culturas diferentes. "Siempre que necesito algo que no encuentro en este país, o que en otro país lo voy a tener mejor o más barato, cruzo la frontera", añade con entusiasmo.

Sara comparte su rutina de compras y explica: "Hoy es sábado y me voy a ir a comprar productos de limpieza porque los de Suiza no me gustan".

Destaca cómo cruzar la frontera no es solo una práctica suya, sino también de aquellos que residen en Alemania y Francia: "Ellos son fronteliers, es decir, gente que vive en Francia y trabaja aquí en Suiza. Lo mismo con Alemania, gente que vive en Alemania pero como ahí no hay nada que hacer, pues se vienen aquí un poco a tener más vida social".

La joven entusiasta comparte sus experiencias cuando visita Francia: "Ahora han abierto un Primark y en Suiza no hay Primark. A veces voy a las boulangeries porque allí la pastelería es su especialidad". Destaca cómo esta diversidad le brinda opciones únicas que no podría encontrar limitándose a un solo país.

Cuando se le pregunta por qué no elige vivir en Francia en lugar de Suiza, Sara explica: "Porque en Francia los impuestos son mucho más caros. Es cierto que en Francia los precios de las viviendas son más bajos, pero los impuestos son más altos".

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, elogiando el estilo de vida de Sara. "El verdadero privilegio", comenta un seguidor, mientras que otro sueña con vivir una vida similar, diciendo: "Uno de mis sueños".