Indignación en redes sociales por falta de empatía en el metro de Barcelona

La usuaria de redes sociales @Esgalera90 compartió un incidente desagradable vivido en el metro de Barcelona, desatando la indignación de las redes sociales. El relato de la joven, quien porta un bastón debido a una lesión en el cerebelo causada por esclerosis múltiple, evidencia la falta de consideración de algunos pasajeros hacia las personas con movilidad reducida.

"Es obsceno. A mí no me han educado así", expresó la usuaria, describiendo la situación que enfrentó al no lograr que le cedieran un asiento en el vagón reservado para personas con discapacidad. Acompañando su testimonio con imágenes que muestran los asientos ocupados, @Esgalera90 detalló las dificultades que enfrenta debido a su condición, equiparando su experiencia en el metro con la sensación de estar en una lancha a alta velocidad debido a problemas de equilibrio.

La denuncia en redes se centra en la falta de empatía de algunos pasajeros, quienes optaron por ignorar la necesidad de la usuaria en lugar de cederle su asiento. Sin embargo, destacó el gesto de un hombre que intervino para que un grupo de adolescentes le cediera su asiento después de verla de pie durante varias paradas.

Ante esta situación, @Esgalera90 hizo un llamado a las autoridades del transporte público de Barcelona para que tomen medidas de sensibilización. Sugirió campañas a través de megafonía o panfletos para recordar a los pasajeros la importancia de ceder los asientos a personas con discapacidad, buscando promover una cultura de respeto y consideración en el transporte público.