LETSGO estrena “Pesadilla antes de Navidad” en el Jardín Botánico de Nueva York

La experiencia lumínica "Pesadilla Antes de Navidad" se estrenó a nivel mundial en el Jardín Botánico de Nueva York el pasado viernes 27 de septiembre de la mano de la productora española LETSGO. Inspirado en la la icónica película de Tim Burton, este espectáculo inmersivo podrá disfrutarse hasta el 30 de noviembre. Al preestreno, que tuvo lugar el pasado 25 de septiembre asistieron Iñaki Fernández, fundador de LETSGO y Jeffrey Seller, fundador de Adventurelive, ambos creadores de la megaproducción.

Jack Skellington, Sally y Zero están listos para un mágico y espeluznante paseo, mientras los demás personajes cobran vida al ritmo de entre las hojas del jardín más preciado de Nueva York. El espectáculo de "The Nightmare Before Christmas" combina el arte de la película clásica de Burton con la belleza natural del Jardín Botánico del Bronx, un evento imprescindible para cualquier amante de la temporada de Halloween.

La aventura al aire libre, que da vida a los personajes distintivos de la película, cuenta con más de 2.000 metros cuadrados de deslumbrantes instalaciones de luz creadas con tecnología de vanguardia, que incluyen proyección de video interactiva, iluminación LED inteligente y esculturas impresas en 3D de los personajes icónicos de la película. Un experiencia que despierta los sentidos e invita al público a sumergirse en la imaginación del visionario creador de la historia, Tim Burton. Las entradas se pueden comprar en TheNightmareBeforeChristmasLightTrail.com.

“Después de nuestros lanzamientos de Tim Burton's Labyrinth y Lights in Nature en varias ciudades, estamos encantados de estar en Nueva York con este viaje mágico e inolvidable. Los visitantes podrán tomar las mejores fotos que jamás hayan imaginado y vivir una experiencia que recordarán durante años”, afirmó Iñaki Fernández, Fundador de LETSGO.

Por su parte, Jeffrey Seller, fundador de Adventurelive, declaro: “Estamos muy emocionados de que puedan experimentar esta impresionante exhibición por sí mismos y realmente orgullosos de poder llevar esta espectacular aventura a uno de los jardines más grandes de la Tierra”.

LETSGO es una empresa española especializada en entretenimiento y creación de contenido, con espectáculos y experiencias que viajan por todo el mundo. Es responsable junto a Andrew Lloyd Webber de una nueva versión del musical El Fantasma de la Ópera, que inicia su exitosa segunda temporada en Madrid y próximamente realizará una gira por Sudamérica, y junto a Tim Burton, de la creación de la experiencia inmersiva El Laberinto de Tim Burton, estrenada en Madrid con gran éxito en 2022 y que continúa de gira por Europa.

Entre sus trabajos, también también destacan la creación de la experiencia de iluminación Naturaleza Encendida, con más de un millón de visitantes durante la pasada temporada, y en varios espacios históricos al aire libre en España (Real Alcázar de Sevilla, Jardines del Palacio Real de Pedralbes en Barcelona, ​​Alcázar de Córdoba…).