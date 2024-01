Maribel Yébenes abre en Madrid la primera boutique experiencial sensorial de la estética avanzada

Tras más de 10 años de investigación, nace una nueva era en el sector de la estética avanzada: Maribel Yébenes International Beauty Experience. La primera Boutique Experiencial Sensorial de Estética Avanzada de España abre sus puertas en el corazón de la capital, donde sus clientas podrán seguir cuidando su cuerpo y su mente con los más altos estándares de excelencia, vanguardia, exigencia y exclusividad. Dando respuesta a la demanda de las nuevas generaciones y a la tendencia internacional “Return to the basic”, su nueva Boutique presenta MY Blissfulness. “Queríamos crear este nuevo espacio para un nicho de mercado que no está cubierto en nuestro país y que tiene un alto nivel de demanda dentro del segmento lujo. Con este nuevo espacio queremos recuperar el concepto artesanal de la estética: “Return to the basic”, pero con un alto valor añadido, combinándolo con la última tecnología aplicada”, declara Myriam Yébenes, CEO y directora técnica de la firma.

El nuevo espacio de MY es, ante todo, un lugar para disfrutar mientras cuidas cuerpo y mente. Un oasis en pleno centro de la capital que cuenta con más de 550 m2 y 7 exclusivas cabinas en las que se podrás disfrutar de espacios tematizados y adecuados a la experiencia sensorial deseada, en un entorno natural y "con los mayores niveles de confortabilidad y armonía, reforzando la experiencia con la tecnología más puntera y lo último en estética avanzada y cosmética de autor ex profeso".

“Es un concepto absolutamente innovador, diferencial e integrador que une ambos conceptos: la estética artesanal con la última tecnología del mercado internacional”, afirma Myriam.

Este nuevo concepto sin género, nace para que todos los clientes disfruten de un tratamiento exclusivo y totalmente personalizado en una de sus 6 cabinas tematizadas.

"En la cabina Natura, encontrarás inspiración en la renovación constante, como la naturaleza que florece sin cesar", declara Myriam Yébenes. En este espacio, se realizan tratamientos de lujo faciales manuales con protocolos únicos y resultados excepcionales de limpieza, renovación, contando con una gama de exfoliantes personalizados para cada cliente.

En Ignis los tratamientos están destinados a aquellas tecnologías que provocan un aumento de la temperatura corporal y con la que se consigue la activación de colágeno y elastina, tan necesarios para la firmeza de la piel. "Experimentarás un ambiente propicio para la relajación, gracias al incremento controlado de la temperatura", puntualiza Myriam.

Por su parte, Terra representa la constancia, la seguridad y el propio poder físico. En este espacio recuperarás la vitalidad, calmando la ansiedad y el estrés. Simboliza la conexión con la naturaleza. En su interior conseguirás grandes resultados a la hora de remodelar, definir y transformar rostro y cuerpo. "En esta cabina, descubrirás la serenidad de la tierra y sus raíces”, manifiesta la directora del centro.

La cabina Silva es un espacio mágico donde potenciar la juventud de la piel, ayudando a conseguir esa longevidad. Una experiencia única y salvaje para deleitar los 5 sentidos. “Conectarás con tus orígenes. El bosque se asocia a la naturaleza virgen, la conexión espiritual, la regeneración y vitalidad”, explica Yébenes.

En Stellae, se realizarán aquellos protocolos en que los clientes puedan deleitarse con una mirada al espacio estelar. Un ritual único para reducir y tratar las zonas más difíciles y rebeldes. “Podrás contemplar el espacio estelar mientras te cargas de paz y vitalidad”, define Myriam.

Por último, la cabina Mare, un espacio para disfrutar de los tratamientos destinados a la hidratación de la piel y eliminación de toxinas, favoreciendo el drenaje y la circulación. Está diseñada para esos momentos en los que necesitamos perder volumen tras las épocas de excesos. "Experimentarás la sensación de encontrarte en un océano de paz”, afirma Yébenes.

En este nuevo espacio, cada persona vivirá su propia experiencia. En primera instancia se ha implementado una cabina de Diagnosis con el propósito de analizar y personalizar la trayectoria de cada paciente, considerando atentamente sus preferencias y requisitos tanto de cabinas como de tratamientos. A lo largo de esta experiencia, se abordarán los cinco sentidos, con la constante premisa de asegurar la plena relajación y desconexión del paciente, sin dejar de lado los resultados estéticos esperados. Maribel Yébenes Beauty Experience combina la última tecnología de vanguardia con la estética artesanal consiguiendo que cada experiencia sea única, por eso, en cada cabina se podrán disfrutar de diferentes tratamientos personalizados, todos ellos enfocados en el rejuvenecimiento de la piel, reafirmación, reducción, drenaje y mejora del estado de la piel.