Muere Cat Janice, la cantautora con cáncer que compuso una canción para garantizar el futuro de su hijo de 7 años

La cantautora Cat Janice, reconocida por componer una canción para ayudar a su hijo y garantizar su futuro en caso de fallecer por cáncer, ha fallecido este pasado miércoles 28 de febrero.

Diagnosticada por primera vez con sarcoma en noviembre de 2021, un tipo de cáncer raro y agresivo, Janice se sometió a numerosos tratamientos médicos, incluyendo cirugías, quimioterapia y radiación. A pesar de los esfuerzos, la enfermedad regresó en junio de 2023, extendiéndose a sus pulmones y otros órganos vitales.

Para ayudar a su hijo Loren, Cat lanzaba una canción hace varias semanas con un solo objetivo: ceder los derechos del tema a su hijo de siete años para garantizar su futuro. Titulada 'Dance You Outta My Head', la canción, divertida y positiva para que su hijo la recordase cuando no estuviese, se hizo rápidamente viral en redes sociales. Desde entonces, la canción forma parte de las listas de éxitos y acumula millones de escuchas en las principales plataformas musicales.

El fallecimiento de Cat ha sido anunciado por su familia a través de su cuenta de Instagram, donde han expresado su profundo agradecimiento por el apoyo recibido durante los últimos momentos. "Cat vio cómo su música llegaba a lugares que nunca esperó y descansa en la paz de saber que seguirá manteniendo a su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin todos vosotros", han dicho en un mensaje a través de la red social de la cantante, que seguirá activa gracias a su hermano, por el propio deseo de Cat de compartir más arte todavía oculto.

A lo largo estos meses, Janice ha compartido abiertamente su enfermedad en las redes sociales, documentando su día a día. En uno de sus primeros vídeos, en noviembre de 2021, explicaba cómo por primera vez se dio cuenta de que tenía un bulto en el cuello, algo de lo que no tomó conciencia real hasta pasados seis meses, cuando decidió acudir al médico.