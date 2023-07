Una mujer se «casa» con un fantasma y se divorcia de él mediante un exorcismo

Rocker Brocarde es una cantante y poeta de 38 años que afirma haber estado casada con un fantasma llamado Edwardo, el cual según ella era un soldado de la época victoriana. La pareja contrajo matrimonio durante la noche de Halloween en una capilla abandonada y según ha contado Rocker, a la ceremonia acudieron Marilyn Monroe, Elvis y Enrique VIII. De acuerdo con unas declaraciones de la novia al medio "Daily Star", durante la boda, Edwardo ya empezó a mostrar las primeras señales de ser un espíritu burlón, ya que supuestamente hizo un comentario inapropiado sobre Marilyn Monroe, pero Rocker le dio el "sí quiero", dando inicio a su peor pesadilla.

La pareja pasó la luna de miel en Barry Island y también resultó ser un viaje accidentado porque Edwardo dejó cubierta de arena a Rocker Brocarde con un cono de helado en la cara después de intentar ser romántico con ella. El matrimonio se prolongó durante unos meses que Brocarde definió como "un infierno". Edwardo la atormentaba durante las noches imitando el llanto de un bebé. Llegaron a pedir cita con un consejero matrimonial y una médium, hasta que finalmente Brocarde decidió separarse.

El divorcio se realizó mediante un exorcismo en la misma capilla donde contrajeron matrimonio. Afortunadamente, la cantante pudo poner fin a su relación con Edwardo y relató su experiencia en la canción "Just Another Anthem". Ahora ya no quiere saber nada del mundo de los muertos y habría empezado a utilizar Tinder por primera vez en su vida. Sigue buscando una conexión fuera de este mundo, pero esta vez quiere a un hombre que tenga pulso.