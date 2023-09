Lo nunca visto: un joven llena su urbanización de carteles para volver con su "ex-novia"

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo en las redes sociales, de nuevo, vuelve a sorprendernos. Y es que durante la tarde de hoy se ha "viralizado" el caso de un joven que ha colgado carteles en su urbanización donde le suplica a su ex pareja volver a la relación que ambos tenían.

En estos carteles muestra fotos de ambos, incluso publica el nombre de su ex, también se hace pasar por sus mascotas rogándole que vuelva y en otro cartel además expone los "beneficios" que tiene estar con el (netflix gratis, coche, risas aseguradas...).

Desde luego que la situación es cuanto menos curiosa, y las redes se han llenado en las últimas horas de críticas hacia el protagonista, al que se le acusa de no respetar la intimidad de su ex pareja e incluso se le acusa de acoso. En estos carteles hay algunas frases como "la he cagado sí pero nunca más se volverá a repetir", "si la veis decirle que me escriba" o "eres la única que me sacaba a pasear".