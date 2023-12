¡Ojo! Mucho cuidado con este mensaje de una supuesta vacuna del Covid que es una estafa

Este año, según la Encuesta de Seguridad Pública de Catalunya (ESPC) del Departament de Interior, aproximadamente uno de cada tres catalanes reporta haber sido objeto de estafa o fraude en 2022, destacando un aumento en delitos online, que representan el 34%. La Policía Nacional advierte sobre una nueva táctica fraudulenta que involucra mensajes de texto que informan sobre una falsa dosis de la vacuna contra el Covid, supuestamente del Ministerio de Sanidad.

Este caso de 'phishing' busca inducir a las víctimas a hacer clic en un enlace que descarga un archivo malicioso al mencionar una supuesta selección para una dosis extra con opciones de marcas. También se han denunciado estafas similares a través de llamadas de la Seguridad Social, solicitando datos personales bajo el pretexto de ofrecer una dosis de refuerzo. En estos casos, los estafadores buscan obtener un código de verificación de seis dígitos, que, inadvertidamente revelado por la víctima, les permite apoderarse de la cuenta de WhatsApp. La Policía aconseja no descargar archivos sospechosos, denunciar el incidente en una comisaría y seguir pasos de desinfección en caso de descarga.

Además, se insta a desconfiar de llamadas telefónicas y a no proporcionar información, así como a no cumplir con solicitudes apresuradas o de fuentes no confiables. Se recomienda consultar directamente con profesionales de la salud para aclarar dudas sobre la administración de dosis de la vacuna Covid y no realizar pagos ni divulgar códigos de verificación a desconocidos.