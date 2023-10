J.K. Rowling vuelve a estar en el centro de la polémica debido a sus opiniones sobre las mujeres trans

La autora británica J.K. Rowling, mundialmente conocida por su serie de libros de Harry Potter, ha vuelto a estar en el centro de la controversia debido a sus opiniones sobre las personas transgénero. La polémica se desató recientemente cuando Rowling compartió en su perfil de X (Twitter) una imagen que decía "Repita después de nosotros: Las mujeres trans son mujeres" a lo que respondió con un escueto "No".

Esta respuesta directa generó una inmediata reacción en la comunidad de usuarios de la red social, desencadenando un debate intenso. Algunos la apoyaron, argumentando la importancia de mantener definiciones tradicionales de género, mientras que otros la acusaron de ser transfóbica y de no respetar la identidad de las personas transgénero.

"No hay otra manera de interpretar esto. Has confirmado rotundamente tu transfobia. Gracias por los libros de Harry Potter, sus personajes y su mundo, siempre los amaré. Sin embargo, como persona, yo no puedo apoyarte. Por eso te dejo de seguir", se puede leer entre los comentarios.

Esta no es la primera vez que J.K. Rowling ha sido objeto de controversia por sus opiniones sobre las personas transgénero. En junio de 2020 publicó una serie de tuits sobre las personas transexuales que fueron duramente criticados, y uno de los que causó más revuelo fue un mensaje en el que respondía a un artículo de opinión titulado "Crear un mundo post-covid-19 más igualitario para las personas que menstrúan". En su tuit, la autora de Harry Potter bromeaba sobre el título que encabezaba el texto: "'Personas que menstrúan'. Estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien ayúdeme. ¿Wumben? ¿Wimpund? ¿Woomud?", escribió.

Estas palabras produjeron que en X (Twitter) se le señalara como una persona TERF (Trans-Exclusionary Radical Feminist), es decir, una "feminista radical trans-excluyente", y muchos de los que hasta el momento habían sido fans del mundo creado por la autora dejaron de seguirla en sus redes sociales.