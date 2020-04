Moreno reclama al Gobierno un calendario sobre el envío de test y avisa: "No podemos relajarnos”

Hace una semana la Junta activó el plan de contingencia para un escenario con nueve mil contagiados por el virus Covid-19. Mañana, esa cifra se alcanzará, según ha admitido este domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes Autonómicos. La buena noticia es que los andaluces curados superan desde el sábado a los fallecidos, 665 frente a los 470 fallecimientos, pero Moreno es muy cauto. “He pedido prudencia y no transmitir a la sociedad que esta batalla está ganada. No podemos relajarnos”, asegura. La pandemia está lejos de estar controlada. Prueba de ello es que mañana se alcanzarán los nueve mil casos positivos, según las estimaciones de la Junta, y ya son dos mil los sanitarios que han dado positivo por coronavirus. “Hay 1.949 profesionales sanitarios contagiados, representan el 1,7% de la plantilla del SAS, pero es un número nada despreciable -admite Moreno-. Estamos intentando identificar los posibles errores que se hayan podido cometer, como no tener material suficiente para protegerse, para corregirlos” porque ”lo primero es proteger a nuestros profesionales sanitarios". Moreno ha insistido en que “hay que ser muy prudente. Todos estamos notando que se ha ido rebajando la tensión asistencial en los hospitales públicos, parece que se va ralentizando el ritmo, pero es difícil de prever porque el virus sigue entre nosotros”. Su predicción es que “mañana superaremos los nueve mil contagiados,y a lo largo de esta semana esperamos empezar a observar una desaceleración de los casos más intensa, que nos podría llevar a alcanzar esta semana o la que vienen el pico”.

La reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de anunciar ayer la ampliación del estado de alarma otros 15 días, hasta el 26 de abril, ha servido para que los responsables autonómicos le transmitan sus inquietudes. Lo que más preocupa a Moreno es precisamente es la demora en la llegada del material comprometido por el Gobierno: "Seguimos sin recibir los test que se nos dijo que se iba a enviar por parte del Gobierno. Le he pedido por eso al presidente del Gobierno un calendario sobre el material que se dice que se envía, pero que no llega”. “Desde el minuto uno la estrategia es tener el mayor número de test. Desgraciadamente, no nos han llegado las cantidades que necesitamos. Le hemos trasladado al presidente del Gobierno que si después del estado de alarma queremos volver a la normalidad vamos a necesitar mucho material, no solo mascarillas sino también test”, ha remarcado el presidente andaluz, asegurando que “todos los presidentes autonómicos hemos incidido en ello”.

Sobre la petición de Sánchez de un listado de infraestructuras a las comunidades para aislar a pacientes asintomáticos, el presidente de la Junta ha explicado que “el objetivo es tener un mapa de infraestructuras oficiales para esta pandemia, no nos han explicado mucho más”. Una medida que “la tenemos contemplada desde hace más de una semana. Desde que se activó el Plan 9.000 hay diez hoteles disponibles por cada una de las provincias y cinco instalaciones más para personas mayores con más de 285 plazas, que ya están ocupadas al 80%”.Así, mantiene que “ese trabajo ya lo tenemos previamente hecho y la próxima conferencia sectorial le traslademos esa información al ministro de Sanidad y preguntaremos cuál es la estrategia y el sentido” de dicha medida.

En su comparecencia, Moreno ha enumerado las peticiones que ha trasladado a Pedro Sánchez, empezando por la cautela. “No podemos transmitir una falsa sensación de vitoria”, según el presidente andaluz, que ha reclamado también “lealtad y coordinación mutua". “He pedido más medios para Andalucía, que llegue lo que se dice que se envía”, ha señalado en referencia al material de protección y las pruebas rápidas para detectar el coronavirus. “Por poner un ejemplo, más del 80% de las mascarillas las ha comprado la Junta. Las mascarillas que ha enviado el Gobierno central no llegan al 7% y las donadas por Inditex suponen el 9%”, ha detallado par justificar la elaboración de un calendario de envíos. Tampoco ha llegado el dinero prometido. "Nos han asignado cien millones y a día de hoy nos han llegado cero euros”, ha criticado. Por ello, ha solicitado que el Gobierno devuelva la cantidad retirada a Andalucía de políticas activas de empleo y ha anunciado que en el Consejo de Gobierno de este lunes "vamos a aprobar medidas específicamente dirigidas a los autónomos, que podrían ser más ambiciosas si dispusiéramos de esos 430 millones de euros. Es importantísimo que el dinero llegue pronto al bolsillo de los que realmente la necesitan porque después puede ser demasiado tarde”.

El presidente andaluz ha lanzado también una propuesta para realizar “una gran alianza público-privada” que contribuya a "salir de esta cuanto antes”. “Es el momento de impulsarla porque la desaceleración de la que hablamos hace dos meses es ahora una broma, teniendo en cuenta lo que se nos viene encima”, según Moreno, que ha recordado los 427.000 trabajadores afectados por 88.000 ERTE solicitados por empresas en la comunidad. En su opinión, el escenario que nos espera "es muy imprevisible y será muy distinto del actual. Juntos lo afrontaremos mejor, por eso defiendo una gran alianza público-privada”.

En esta línea, ha lamentado el atasco que está sufriendo el servicio público estatal de empleo (SEPE) y ha lamentado que no se haya tenido en cuenta la propuesta de Andalucía para que fuera válida solo una declaración responsable de las empresas para tramitar los ERTE. Además, ha pedido al Gobierno medidas extraordinarias de apoyo y "un subsidio excepcional por desempleo de dos meses para trabajadores que no podrán trabajar esta Semana Santa, además de incluir en los ERTE a los trabajadores temporales y fijos discontinuos, que en Andalucía hay muchos”.