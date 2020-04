Juanma Moreno pide una alianza por Andalucía: “O salimos juntos o no salimos”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, compareció en el Parlamento de Andalucía, adaptado como Diputación Permanente por la pandemia, por primera vez desde que se decretó el estado de alarma y ofreció a los grupos parlamentarios “una alianza por Andalucía” fundamentada en seis ejes: la educación, la integración social, la Andalucía verde, la innovación, la digitalización y el empleo y el emprendimiento. Además, el presidente andaluz solicitó la reasignación de fondos europeos y una alianza público-privada contra el Covid-19. “O salimos juntos o no salimos”, señaló el presidente andaluz.

Moreno anunció que ha encargado al Observatorio Económico de Andalucía un programa de reactivación para la comunidad que movilice 4.000 millones de euros. Asimismo, ya está constituida la Comisión técnica andaluza para el desconfinamiento, que estudia qué zonas están preparadas para la vuelta a la nueva normalidad. “He pedido al Gobierno central que Andalucía esté entre las primeras comunidades autónomas en poner fin al confinamiento de forma gradual”, señaló Moreno.

La salida será mejor si la hacemos juntos. Invito a toda la sociedad andaluza a una gran #AlianzaPorAndalucía. Tenemos previsto movilizar 4.000 M€ iniciales para la recuperación económica y social de nuestra tierra. pic.twitter.com/pfmDu4jkDQ — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 24, 2020

Moreno tendió la mano a los grupos pero no rehuyó las críticas y reclamaciones al Gobierno central. “Sin calendario no hay planificación. Echamos en falta una coordinación más eficaz. Una programación adecuada evitaría tensiones asistenciales y financieras”, señaló. El presidente andaluz recordó que “el suministro” de materiales “llega a cuentagotas” cuando llega. “Necesitamos test rápidos”, reclamó. De los 14.000 millones que anunció Pedro Sánchez, de los que recordó Moreno que “son un adelanto de la liquidación de 2018”, no ha llegado ni un euro. “Necesitamos recursos excepcionales”, reclamó. “Los únicos fondos adicionales son los que anunció el 12 y 17 de marzo, que aplaudimos. Ese dinero aún no ha llegado. Antes de entrar en la tribuna pregunté. Son más de 100 millones: 44 de sanidad, 51 de programas sociales fundamentales, y 4,3 en ayuda alimentaria niños en situación vulnerable”, especificó Moreno. En resumen, “más de 40 días y no ha llegado ni un euro”.

El presidente andaluz apeló a la UE y la necesidad de “una diplomacia inteligente”. También apuntó a la “oportunidad del pacto verde”. “Necesitamos una mejor y más ágil tramitación del Gobierno central. Estoy clamando por recursos en nombre de los ciudadanos de Andalucía y pido respaldo en este Parlamento”, añadió. “Necesitamos que este Gobierno cuente más con las comunidades”, instó Moreno, que insistió en la necesidad de “un plan de rescate de la industria turística”.

Moreno defendió la “reasignación de fondos europeos” y abogó por “acompañar a pymes a que consigan apoyos de la UE” a través de la oficina de proyectos europeos.

“Mientras no haya vacuna” Andalucía establecerá un “plan centinela” como con la gripe

En lo sanitario, Moreno apuntó que hay que “prevenir un segundo rebrote de coronavirus”. “No podemos conceder tregua”, dijo. “Mientras no haya vacuna” Andalucía establecerá un “plan centinela” como con la gripe. El presidente andaluz calculó el coste sanitario de la pandemia en 1.800 millones.

“Me gustaría que los andaluces sientan que hay unidad. Les convoco a un estado de confianza tras la alarma. La ‘postpandemia’ tiene que ser un estado para la confianza”, señaló el presidente, que concluyó citando estrofas del poema “No te rindas” de Mario Benedetti: “Vivir la vida y aceptar el reto,recuperar la risa, ensayar el canto,bajar la guardia y extender las manos,desplegar las alas e intentar de nuevo,celebrar la vida y retomar los cielos”. “Confianza” es la palabra clave “para anticiparse a la crisis y salir de ella. Juntos somos más fuertes y vamos a superar la crisis”, resaltó Moreno.

Moreno convocó a los andaluces a tres minutos de silencio antes de aplausos el domingo”y a “colgar en ventanas banderas, dibujos, palabras de respeto en los balcones" en una “señal unánime de todos los andaluces sin color ni distinción”

A las 12:35 horas arrancó Moreno, dando el pésame generalizado por la situación. “Al dolor de la pérdida se suma el desgarro de no poder acompañar a los seres queridos”, dijo. “Tenemos una deuda de memoria hacia ellos y de gratitud a los profesionales sanitarios. Me permito convocar a los andaluces a tres minutos de silencio antes de aplausos el domingo”, dijo Moreno, que también pidió “colgar en ventanas banderas, dibujos, palabras de respeto en los balcones" en una “señal unánime de todos los andaluces sin color ni distinción”.

“Debemos tributo público a una generación que lo ha dado todo para que los andaluces podamos vivir en progreso y libertad. Tendrán un homenaje unánime, así se lo que trasladado a la FAMP”. “Es una gratitud que debemos manifestar juntos”, dijo.

“Comparezco en circunstancias de absoluta anormalidad”, indicó Moreno, ante un “drama con más de 1.000 fallecidos y más de 22.000 en España” que “nos marcará para siempre”. “No son curvas, son personas” en “una crisis global”. Moreno citó expresamente “a un chaval de 15 años que donó 25 euros para mascarillas” y a los dueños de bares de carretera. “La España de la unidad que nos reconforta”.

“Es un virus imprevisible, no podemos prometer que no haya más muertes ni más contagios pero sí trabajar para que Andalucía esté preparada para lo que se pueda producir” y seguir “un paso por delante. Si dejara de ser así, saldré a comunicarlo. Tengan mi palabra”, anunció Moreno.

El presidente andaluz defendió “la anticipación” de la Junta ante el coronavirus. Recordó que Andalucía fue “la primera comunidad con comisión de seguimiento parlamentario” y que inmediatamente reunió a la oposición. “Hemos compartido informaciones por pulcritud institucional y convicción”, señaló.

“Pedir una respuesta más eficaz es contribuir. Reclamar material con tesón es librar esa batalla. A pesar del ruido político, somos aliados imprescindibles del bando de todos contra el coronavirus”, explicó. Moreno abogó por “replantear que si todo cambia, la política no debe quedarse al margen. Repetir estilos por inercia es estar ajeno a la realidad”, dijo, defendiendo “estrenar una nueva política para un nuevo tiempo”.

“En términos generales hemos acertado, me refiero a todos a la sociedad”, dijo Moreno, que apuntó al “ensayo a menor escala con la listeriosis” el pasado verano aunque “este enemigo es más invasivo e imprevisible”. Moreno defendió que Andalucía se adelantó a las medidas del Gobierno, con refuerzo de personal y suspensión de eventos. Entre las medidas, enumeró los 50 millones para la cuota de los autónomos que se han quedado fuera de la ayuda estatal, los 600 millones de apoyo financiero, la prioridad en el pago a proveedores, la devolución de ingresos a los andaluces, el aumento de recursos en Empleo, y el apoyo al sector agroalimentario. El presidente insistió en la necesidad de un plan de choque para el turismo que abordará la Junta pero debe ser nacional y un plan para la cultura.

“Andalucia ya estaba en alarma cuando se decretó, lo que trajo críticas, que íbamos muy lejos. ¿Por qué actuamos con tanta contundencia? Siguiendo a los expertos”, expuso.

En el próximo Consejo de Gobierno, anunció, llevarán 10,5 millones más para la renta mínima de más 12.000 familias sin ingresos

Moren también explicó la “apuesta por proveedores locales, para no depender de mercados asiáticos, de ese mercado persa en que nos vimos envueltos” y cifró en más de 130 las normas aprobadas durante la crisis del coronavirus.

“En una semana hemos pasado de crecimiento vigoroso a una caída sin precedentes”, dijo Moreno en el Parlamento, con “una caída del 8%del PIB para España. El Banco de España prevé un desplome del PIB del 13%”. “Hay que repensar el futuro”, vaticinó. “El desafío es inmenso”, dijo, y precisa “una mayor resilencia” para “cuidar que el edificio no caiga y hacerlo aún más sólido ante próximas sacudidas”. “Resistir y resurgir”, abogó Moreno.

El presidente andaluz insitió en que “Andalucía sea de las primeras comunidades en el desconfinamiento”. “La transición será difícil”, apuntó. Moreno se quejó de que el Gobierno dejó “fuera de las decisiones” a las comunidades y ofreció su “absoluta colaboración para ganar eficiencia y liderazgo”.

Moreno agradeció en el segundo término expresamente a los grupos el apoyo “y la actitud constructiva inevitablemente” y “con las inevitables críticas de la discrepancia entre los partidos políticos. “Los andaluces nos piden que estemos unidos”, dijo. “Sólo unidos podremos afrontar un futuro que genere certidumbre”, añadió. “De esta crisis se sale caminando juntos”, subrayó.

A Alejandro Hernández de Vox, le admitió Moreno que “hay que fortalecer los elementos de coordinación interadministrativa". La dimisión de Sánchez que pide Vox, dijo Moreno, la situó en “el respeto escrupuloso al presidente” pese a las discrepancias. “Tiempo habrá en las Cortes para que den explicaciones”, indicó. Moreno señaló que intenta “no caer en la autocomplacencia” pero intenta “dar datos”. “Nunca son positivos en el momento que hay un fallecido pero hay menor virulencia que en el resto de comunidades”, explicó.

Moreno defendió “simplificar la maraña administrativa”, “quitar obstáculos” al volver a referirse al decreto recurrido por el Gobierno, en respuesta a Teresa Rodríguez de Adelante. Sobre el “bono turístico”, dijo que es “una oportunidad de redescubrir Andalucía”. Moreno coincidió en “las necesidades históricas” para las que “necesitamos un Gobierno amigo”. No comparte Moreno la petición de subir impuestos de Adelante. “En Andalucía no hay ricos y puede censarse donde quieran en 24 horas", apuntó. “Elevar la presión a las clases medias” es “equivocado” para Moreno.

A Sergio Romero, de Cs, le alabó las citas de Saramago. “La batalla no es contra nosotros mismos”, parafraseó. Coincidió en no entender el recurso del Gobierno al Constitucional ni los insultos de dirigentes políticos en las redes. “No era el momento”, dijo. Moreno alabó también “la actitud diferente” de Susana Díaz por parte del PSOE. A José Antonio Nieto, del PP, le agradeció el apoyo al Gobierno. “Es verdad que es una comparecencia histórica”, dijo. “Estamos tomando decisiones históricas”, añadió.

Juanma Moreno instó al consejero Aguirre a dar los datos de coronavirus por municipios y provincias

A Susana Díaz, le agradeció “el tono” y que se sume “a la alianza por Andalucía”. “Tiene un tiempo, no pido dogma de fe, todos contra un frente común”, explicó. “Una gran alianza por Andalucía”, indicó. De la lealtad a los ayuntamientos, señaló que se ha protegido a municipios para no estigmatizarlos, por eso se dio la información por distrito sanitario. “Pero si los ayuntamientos desean esa información, no tengo inconveniente que se haga en ámbito municipal”, dijo, a pesar de “la recomendación en contra de Sanidad”. “Le pido, señora Díaz, que haga ejercer su influencia, que sé que la tiene, por sus relaciones políticas y personales, para que nos lleguen esos 100 millones”, reclamó. “Nunca hemos cuestionado la sanidad pública”, le indicó a Susana Díaz. Acerca de los pluses a los sanitarios, defendió que sea en toda España “sin discriminación”. “Estoy convencido que se anunciará en breve”, dijo. “Esto va a ser muy duro pero tenemos la obligación moral de sacarlo adelante con el compromiso de nosotros”, concluyó Moreno.

En el segundo turno de réplica, Moreno instó al consejero de Sanidad a que estén los datos por municipios como pide el PSOE. “Todo es insuficiente”, le señaló Moreno a Susana Díaz sobre la necesidad de ayudas. Rehusó dar el plan de desconfinamiento en tanto la autoridad única es el Gobierno central. Moreno se quejó de que el Estado no haya quitado impuestos estos tres meses a los autónomos. “Vienen momentos críticos, muy duros”, señaló Moreno, que habló de “esfuerzo y generosidad”. “Esto no es una crisis más. Es una gran crisis de consecuencias imprevisibles. Nuestra labor ahora es salvar empresas, ayudar a todos los que son vulnerables. No debemos destruir más tejido productivo", dijo. Moreno citó que la tradición de dar la mano viene de la Edad Media para garantizar que no se sacara la espada. “Esa tradición como síntoma de confianza que no podemos recuperar físicamente quiero recuperarla verbalmente con absoluta honestidad y franqueza”, expuso. “El único objetivo es sacar a esta gran tierra y a sus ciudadanos adelante”, dijo antes de señalar el presidente andaluz que “hoy iniciamos una nueva legislatura”.