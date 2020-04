Díaz pide a la Junta que los alcaldes no sean meros “espectadores” de la desescalada

El poder territorial del PSOE en Andalucía se concentra en los ayuntamientos y en seis Diputaciones Provinciales. Por ello, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha hecho un llamamiento a la Junta para que los alcaldes no sean “espectadores” de la desescalada que abordará el país en breve. Así lo ha asegurado en una rueda de prensa telemática, remarcando que los consistorios son los que “pueden dar más seguridad a los ciudadanos” y hacer “más efectivas” las medidas dictadas por el Gobierno en la salida gradual del confinamiento. Igualmente, ha asegurado que estas instituciones “deben tener toda la información, con mucha transparencia y coordinación”, en referencia a las cifras de contagios por municipios.

Junto a ello, la líder de los socialistas andaluces ha reclamado también a la Junta que “apoye” al sector hostelero a la hora de abordar las reformas que deberá hacer en los establecimientos para que cumplan con las medidas de seguridad. “Lo de los 90 minutos no va con nuestra cultura”, ha asegurado refiriéndose a los tiempos propuestos por la Junta para comer en los bares, al igual que ha instado al Gobierno andaluz a explicar las medidas que se deberán tomar en las playas, porque “más allá de las cuadrículas no conocemos mucho más”.

Díaz se ha mostrado de acuerdo con la desescalada propuesta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este punto, ha asegurado que el confinamiento general “le vino bien a Andalucía” y que ahora esta desescalada asimétrica “también será beneficiosa” para la comunidad autónoma. Los aspectos positivos que ve Díaz es que “no va a obligar a Andalucía a ir al ritmo de otras comunidades” y que “no va a haber movilidad entre provincias”. No obstante, se ha mostrado partidaria de acelerar la desescalada por “zonas y comarcas” que presenten buenos registros epidemiológicos, aunque siempre “con rigor y sin experimentos”. “Si a día de hoy tenemos capacidad para que algunas comarcas puedan salir a más velocidad” del desconfinamiento, “con toda la seguridad para la gente” que vive en ellas, “que se ponga sobre la mesa” la propuesta, porque “el objetivo prioritario es volver a la nueva normalidad lo antes posible”, pero “que no sean experimentos”. Junto a ello, ha remarcado que “esto no va de competir, sino de colaborar”.

Sobre la comisión parlamentaria enmarcada en la gran alianza propuesta por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para abordar la reactivación económica, Díaz quiere que “eche a andar cuanto antes” y ha pedido que sea “útil”. “Hay que compartir las decisiones con los partidos políticos y también con los agentes económicos y sociales”. No obstante, ha reprochado al Gobierno andaluz que no ha recibido respuesta a su sugerencia de que los andaluces puedan acceder a las mascarillas con la tarjeta sanitaria. También ha propuesto, tal y como hizo ella cuando fue presidenta de la Junta, que mediante el mecenazgo se intensifique la extensión de test. “Hay empresas interesadas en colaborar”.