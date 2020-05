El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, propone trasladar la medida del ministro de Agricultura de poder compatibilizar el PER con un empleo -medida que ha conseguido atajar la falta de mano de obra para la recolección, señaló- a todas las empresas. Es decir, que en todas las empresas se extiendan los ERTE una vez iniciada la actividad de modo que el Estado asuma el 70% del salario y el 30% restante corra a cargo del empresario con la posibilidad de negociar una reducción de jornada con el trabajador o de completar el sueldo directamente. Bendodo participó en la jornada webinar de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. El presidente de la entidad, Francisco Herrero, pidió “un esfuerzo para salvar a las empresas”. “Necesitan volver a funcionar y medios para volver con seguridad”, solicitó a la Junta.

“Hace falta liquidez en las empresas, hay que llegar a finales de octubre. Proponemos que los ERTE pueden estar hasta el 30 de junio”, expuso Bendodo. “El ministro Planas, del que tenemos el mejor de los conceptos, ha hecho una medida inédita”, continuó. “El PER es una prestación pública” y había “problema de mano de obra en el campo. El debate desapareció. Agricultura propuso que los que cobran el PER puedan compatibilizar con una nómina e ir al campo. Se permite prestación con actividad”, indicó. “Algo así”, señaló, propone Bendodo “para inyectar liquidez a las empresas”. Esto es, “seguir cobrando el 70% del ERTE e incorporarse a la empresa, y que la empresa complete el 30% con reducción jornada o salario”, señaló. “Activamos la economía y el Estado recauda. Se mueve la rueda”, finalizó.

Bendodo señaló que la situación económica es “muy complicada” y “no hay una receta mágica”. “No podemos ir al ritmo del virus, hay que anticiparnos”, indicó. El portavoz del Gobierno andaluz insistió en “la alianza público-privada”. “La gente quiere volver a la anterior normalidad. En Andalucía llevábamos año y pico con datos espectaculares de crecimiento”, manifestó. “Andalucía había cogido el tren que había perdido los últimos 40 años”, defendió Bendodo.

El consejero de Presidencia consideró que “la recuperación pasa por la pequeña y mediana empresa” y apuntó a las medidas puestas en marcha por la Junta como los avales para préstamos e intereses, para lo que se han recibido 3.000 solicitudes por un montante de 90 millones de euros, el 75% para el comercio; la ayuda de 300 euros para la cuota de los autónomos, con 60.359 solicitudes desde el viernes.

Bendodo apeló a la importancia del “superdecreto” de simplificación administrativa, recurrido por el Gobierno en varios aspectos, y defendió que su aprobación trata de “evitar que los empresarios se fueran aburridos por la cantidad de normas”. Este decreto, dijo Bendodo, prevé elevar en un plazo de entre 5 y 10 años el PIB per cápita un 2,5%. “No estamos encontrando buena predisposición del Gobierno”, lamentó Bendodo. “Nos conformaríamos con que nos trataran como al resto de comunidades. No me refiero sólo a la desescalada”, explicó Bendodo, que aludió también a la extensión de los ERTE sólo en Canarias.

Bendodo criticó el cambio de criterio con el reparto de los 16.000 millones para las comunidades no reembolsables anunciados por Pedro Sánchez. “Históricamente, los presidentes en Andalucía han defendido el criterio de población. Nosotros también creemos que es buen criterio. Se metió un elemento de corrección 80-20, se llegó a acuerdo y Montero se lo saltó, con lo que Andalucía pierde 595 millones. No lo podemos permitir”, dijo Bendodo. Otras medidas que exige la Junta para afrontar la crisis del coronavirus es la devolución del IVA turístico hasta el 4%, un bono turístico y la liberalización del canon en las playas a los chiringuitos.

Bendodo apuntó a un “criterio político” a la hora de decidir la desescalada y reiteró, como la jornada previa, que hubo llamadas del Ministerio con varios cambios de criterio. "Se hace daño porque Granada y Málaga son un motor turístico. Se hace daño a la marca. Los criterios se caen por su peso. Aquí no por distrito y en otras regiones sí se aplica. Cuántas Españas diferentes hay, cuestionó Bendodo. “Nuestra previsión es que a partir de lunes, Granada y Málaga se incorporen a la Fase 1”, indicó el portavoz del Gobierno andaluz.

Respecto a las playas, el consejero de Presidencia insistió en la apertura en la fase 2, dos semanas antes, que la propuesta del Gobierno del 8 de junio, en la fase 3. “Se están consensuando medidas con alcaldes”, indicó Bendodo.