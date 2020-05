La AEPS lanza una nueva campaña para poner en valor el sector publicitario

La AEPS lanza la segunda parte de la campaña #Sinpublicidadnoexistes, elaborada con el fin de poner en valor el sector publicitario. Según señala la entidad en un comunicado, “se trata de recordar y remarcar a los anunciantes que invertir en publicidad es esencial para salir de la crisis económica y social provocada por la pandemia de la Covid-19, ya que es la única manera de llegar al público objetivo para reactivar las ventas de productos, ideas o servicios”.

Así, la imagen de la campaña perfila el contorno de una persona oscurecida bajo las sombras, sumida en la más absoluta invisibilidad al no recibir la luz adecuada para poder ser percibida. Junto a ella, un eslogan resume y explica de manera contundente y directa el motivo por el que la imagen está insinuada, pero no puede ser vista: “Sin publicidad, no existes”.

La AEPS ha querido dejar claro que en estos momentos de reactivación económica y de vuelta a la nueva normalidad, “si no se apuesta por publicitar un negocio, un servicio o cualquier idea o proyecto que queramos vender o dar conocer, es como si este no existiera”.

La campaña se completa con un “copy” que refuerza la idea anterior y supone una llamada a la acción para todos los anunciantes, haciendo especial hincapié en que hacer publicidad no puede ser considerado como un gasto, “sino que se trata de una inversión que tendrá un retorno positivo que nos permitirá paliar las adversidades económicas derivadas de la crisis provocada por el coronavirus”.

Por tanto, el objetivo principal de la campaña no es otro que motivar a todos los anunciantes -empresas, comerciantes, autónomos, instituciones y asociaciones- a seguir publicitándose, ahora más que nunca, “ya que en las actuales circunstancias es más importante, todavía si cabe, captar la atención del target para lograr aumentar las ventas de productos y servicios”.

La campaña de la AEPS, que pretende también frenar la paralización y ralentización del sector publicitario, se inicia mañana martes, 12 de mayo, y se prolongará alrededor de 15 días, teniendo presencia en prensa escrita y digital, radio, redes sociales y mupis digitales.