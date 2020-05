Luis Salvador: “No hay nada que justifique que Granada no pase a la fase 1”

Luis Salvador (Córdoba, 1.963) es alcalde de Granada desde hace casi un año. La crisis sanitaria del coronavirus ha situado a la capital entre las más afectadas, una circunstancia que ha arrastrado a toda la provincia, junto a Málaga, a quedarse atrás en el avance de la desescalada por decisión del Gobierno.

¿Por qué Granada sigue en la fase 0? ¿Como alcalde qué le han transmitido?

No nos han transmitido absolutamente nada y si no te transmiten nada difícilmente se puede saber qué ha fallado para hacer que Granada y Málaga se quedaran en fase 0 y no pasaran a la fase 1, cuando nuestra realidad parece indicar otra cuestión distinta. Y por otra parte, no han publicado los indicadores que han estado utilizando para saber que se están aplicando con absoluta objetividad y que se está tratando a todas las ciudades de España por igual. Ni existe transparencia ni se está aplicando el mismo criterio. Y para colmo parece ser que le echan la culpa a la Junta.

Como distrito sanitario Granada capital no habría pasado. La propia Junta hizo un inciso en su informe excluyendo tres distritos andaluces.

El informe de la Junta fue realizado en un momento concreto y en base a unos parámetros concretos. Lo que ha utilizado el Gobierno va muchísimo más allá. Granada tienen muchísimas más UCI de media de las que tienen buena parte de las capitales de España; el sistema sanitario granadino no está en absoluto tensionado y hay una capacidad de ampliar las posibilidades de atender a personas infinitamente superior. Por lo menos tendrían que publicar los indicadores para que pudiéramos ver exactamente cuáles son.

Este lunes pasado se envió un informe por parte de la Junta al Ministerio de Sanidad para pedir el avance a la fase 1 de Málaga y Granada. ¿Sabe algo sobre esto?

No tenemos ninguna información, difícilmente se puede adoptar alguna medida, independientemente de que la sanidad sea competencia de la comunidad autónoma.

¿Quién tiene responsabilidad entonces de que no se informe?

El Gobierno es el que tiene la información.

Pero al Gobierno se la facilitan las comunidades autónomas.

No, el Gobierno es el que tiene su grupo de expertos para dictaminar la decisión final en cada caso. No hay una fórmula matemática que diga una cosa u otra y todo es subjetivo. ¿Por qué no se publican esos indicadores de todas las ciudades? ¿Por qué no se dice lo que hace falta? Mucho me temo que habría ciudades que por sus indicadores tardarían años en pasar de fase, y no es el caso de Granada al que me estoy refiriendo. Se han publicado datos de otras comunidades que nadie ha desmentido y que nosotros no podemos dar por ciertos. Entonces, ¿se está haciendo diferente?

Lo que sí es cierto es que Granada ha sido de las más afectadas.

Granada y Málaga. Granada es una ciudad eminentemente turística, cultural y patrimonial, que tienen un reclamo turístico altísimo. Decir que se queda en fase 0 es dejar una sombra de duda cuando estamos trabajando para ser un destino seguro y para tener todo con la máxima higiene y desinfección y con los sellos de calidad necesarios. Y repito, los indicadores sanitarios nada tienen que ver con lo que se está hablando. ¿Por qué el Gobierno no lo explica? ¿Los criterios de los expertos no están definidos? Porque hemos visto que están anunciando cosas y se autocorrigen dos días después. Creo que todo el mundo sabe que Granada y Málaga el lunes que viene van a pasar a fase 1.

¿Está seguro?

Presuponemos que va a ser así. ¿Cuál es la base empírica para una cosa o la otra? Ninguna. Mientras no se ponga encima de la mesa no la hay.

Pero se han pedido datos a las comunidades.

Sí, pero unos datos que ¿por qué no son públicos? Lo que estamos demandando es información, ¿por qué es secreta?

Parece que estuviera hablando de una conjura para que Granada y Málaga se quedaran atrás.

No es conjura, es una realidad. ¿El Gobierno tiene los datos? Sí. ¿Los ha publicado? No. ¿Los estamos pidiendo? Si. ¿Nos los da? No. ¿El Gobierno ha dicho qué hay que hacer para pasar? No. Por tanto, si no dice qué hay que hacer, ni transmite ningún tipo de instrucción, ¿por qué tengo que pensar que esos datos son fiables? Hay ciudades que por sus características tienen una complejidad infinitamente superior.

¿Cómo cuáles?

Las ciudades más grandes. ¿Nunca van a pasar de fase?

Sevilla ha pasado y es la más grande hasta el momento.

Pero hay ciudades más grandes. A lo mejor pasamos todos la misma semana, no lo sé... Si el viernes se sabe que ya se pasa a la fase 1, ¿por qué hay que esperar al lunes para empezar? Tampoco tiene ningún sentido.

La crisis sanitaria está dejando una crisis social y económica. ¿Cómo se ha abordado la emergencia social?

En España están cerrando cada día 500 empresas. En clave social nosotros actuamos desde el primer momento, el primer objetivo es que todo el mundo tuviera alimentos. Hemos tejido una gran red de solidaridad con entidades.

¿Cuántas familias están siendo atendidas?

Nosotros en distintos programas estamos atendiendo a unas 3.500 familias, pero aparte el Banco de Alimentos ha pasado de atender a unas 39.000 personas a 55.000 en este momento, ha tenido un salto considerable. Otro tema fue darle solución inmediata a las personas sin hogar, que al final los albergamos en el Palacio de Deportes. Dentro de poco podrán salir de allí y estamos buscando convenios para que puedan tener alojamiento y alimentación.

¿Y el día después del coronavirus económicamente como va a ser? Granada viene de un crecimiento continúo del turismo, que supone el 15% del empleo.

Granada tiene algo fundamental: su patrimonio y su cultura. Eso hace que sea un destino ideal tanto para turismo internacional como nacional. Era una de las cinco cinco ciudades de España más visitadas en fin de semana cuando todavía no teníamos AVE.

Pero eso será cuando se pueda recuperar el turismo.

El patrimonio está ahí y si todo va como tenemos pensado queremos celebrar el Festival de Música y Danza, aunque en este año toda la programación sea doméstica, con músicos y creadores españoles del máximo nivel. Y también las Noches de Lorca, el Festival de la Guitarra... estamos trabajando para que la industria cultural pueda seguir con sus actividades adaptándose a los tiempos.

¿Han realizado una estimación del impacto que supondrá?

Eso se tiene que ir viendo conforme vayamos andando porque empezamos con un estado de alarma que era de 15 días y vamos a ver cómo se va haciendo la adaptación. Se trata de reinventar la industria cultural y adecuarla bien a los espacios públicos. Este verano si todo es normal habrá conciertos, con el número de personas que tengan que estar. También la Junta ha anunciado un plan de 25 millones de euros para inyectarlos en el turismo y habrá que estar muy atentos a las ayudas europeas. Estamos reclamando desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) al Gobierno que haga un plan de país y ponga financiación encima de la mesa para políticas sociales o para el transporte, que es un agujero que nos cuesta más ahora a los ayuntamientos de lo que vamos a invertir en políticas sociales. Que nos dé liquidez para poder ayudar a nuestros autónomos y nuestras pymes.

¿Apuesta por que se abran cuanto antes las playas y se pueda circular entre provincias?

Las playas hay que ver cómo se actúa para poder hacerlo bien, porque normalmente en verano están masificadas. Pero sí es muy importante que en territorio nacional pueda existir la movilidad entre provincias para que los hoteles puedan funcionar. Vamos a fomentar mucho la red de ciudades AVE y el turismo entre capitales. Si este verano no se puede salir al extranjero, que esas personas tengan un destino nacional de la máxima calidad.

¿Cree que pasarán a la fase 1? La Junta ha pedido además que Granada y Málaga estén solo una semana para que vayan todas las provincias de la comunidad al unísono.

Creo que sí porque no hay nada que justifique que eso no pase. Si esta decisión se hubiera tomado hoy, Granada habría pasado a la fase 1 sin problemas. Repito: nadie está poniendo evidencias científicas encima de la mesa que justifiquen la decisión que se ha adoptado.