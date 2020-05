“No hay sistema educativo en el mundo que estuviera preparado para lo que ha sucedido”, ha aseverado hoy el titular de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda. Covid-19 ha transformado las vidas y las muertes de miles de personas. Pero ha habido que reaccionar. “No podemos quedarnos en el lamento permanente”, ha advertido el consejero, para hilvanar que hay que “remangarse” para “tirar hacia adelante” y hacerlo unidos.

Imbroda ha participado esta mañana en una “webinar” organizada por la Fundación Cámara de Sevilla y ha defendido que las administraciones tienen que “marcar directrices” para gestionar la crisis causada por el coronavirus, si bien, ha matizado que “el ciudadano no puede esperar que ‘papa Estado’ o ‘mamá Administración’ estén encima”, dado que la “responsabilidad individual” va a ser “fundamental” para encarar el presente y el futuro pos Covid-19.

El consejero ha hecho un repaso sobre la forma en que desde la consejería se ha afrontado lo sucedido y ha explicado que “lo primero” en que se pensó fue “en los alumnos más vulnerables”. Ha destacado que “en tiempo récord”, y “con todo cerrado”, se montara la logística para lograr que, en los márgenes del Plan Syga, se garantizaran tres comidas diarias a “18.000 niños", a los que luego se sumaron otros, “2.000″ procedentes "de la red concertada” de zonas desfavorecidas, hasta llegar a “unos 31.000” en la actualidad. Ha subrayado también que se cortara el servicio en Semana Santa, aunque ha reconocido que “unos 4.500 aproximadamente” de esos menores, el 16%, no recoge los alimentos. “Estamos analizando el por qué”, ha asegurado Imbroda, quien ha dejado claro que esos menús no se tiran a la basura. Se trasladan “a los servicios sociales de ayuntamientos” para que no se desperdicien.

El titular andaluz de Educación ha valorado también el “esfuerzo titánico” que se ha hecho a nivel informático para que “más de 100.000 docentes y alrededor de un millón de alumnos pueden entrar en el sistema”. En ese punto ha anotado que su departamento es consciente de la “brecha digital”, de que no todos los alumnos “tienen las mismas condiciones” en sus domicilios. Ha garantizado que se trabaja para identificar a “cada alumno que se ha desconectado” en el tercer trimestre con el fin de conocer la causa. Ha apuntado que la Junta ha distribuido ya “7.600 tablets” y ha recalcado su intención de poner en marcha el programa de refuerzo estival para ayudarlos a recuperar, si las autoridades sanitarias lo autorizan, y de extender otro a partir de septiembre, que se prolongue durante todo el próximo curso 2020/2021. Antes, ha vuelto a rechazar “de plano” el aprobado general en el actual, al considerarlo " un menosprecio al esfuerzo". Ha recalcado que este tercer trimestre “se va a evaluar”, aunque se hará sin “perjudicar al alumno que no ha tenido medios ni las condiciones tecnológicas” suficientes para “seguir el ritmo” de los compañeros. Imbroda ha confiado para ello en los docentes, que cuentan con datos para saber quién puede aprobar y quién no, con la vista puesta en los meses anteriores.

“Tenemos que estar preparados para todo“, ha afirmado, incluido rebrotes de la enfermedad, por lo que Educación trabaja para "dotar de medios tecnológicos” a los centros, a los docentes y a los alumnos. Además habrá que barajar “distintos escenarios” de cara al arranque del curso siguiente. De hecho, ha adelantado que la semana que viene se reunirá “con el comité científico de la Junta” para prepararlos, de acuerdo a lo marcado desde el Ministerio de Sanidad, a los protocolos de seguridad que recibieron ayer. Ha avanzado que en la primera quincena de junio estarán listas las instrucciones con las que abordar el primer trimestre del curso 2020/2021, en el que habrá “flexibilización” para que los profesores puedan “volver a subir al furgón de todos” a quienes se hayan quedado retrasados por el coronavirus. Imbroda no se ha atrevido a afirmar si el comienzo de año académico será telemático o presencial, o si la vuelta a las aulas en septiembre “se hará por grupos”, como se ha planteado en algún momentos desde el Ministerio de Educación, al desconocer cómo evolucionará la pandemia por no contar “con una bola de cristal”.

El "alejamiento del Gobierno central”

Otro aspecto que preocupaba a la consejería, de acuerdo a su exposición, era el mantenimiento de los alrededor de “30.000” puestos de trabajo que orbitan a su alrededor. Ha reconocido que los procedimientos en ese sentido “han sido muy complejos” y ha querido poner el foco en que el Gobierno andaluz ha cubierto “el 86% de los costes” de los 10.000 trabajadores de las escuelas infantiles de la comunidad y que la mayoría de éstas “se han adherido” a esas ayudas.

El titular de Educación ha insistido en que en estos tiempos confusos es “fundamental transmitir certidumbre” y ha garantizado que su equipo lo hará “de la mano de la comunidad educativa”, con “diálogo”. Ha apostado por la colaboración público-privada y ha manifestado su “reconocimiento y agradecimiento” a todos los docentes. Más endeble parece la colaboración con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a tenor de sus palabras. “Los andaluces estamos padeciendo cierto alejamiento del Gobierno central hacia Andalucía”, ha llegado a afirmar, para avisar de que “es imposible que España salga adelante” sin una comunidad con un elevado peso poblacional.