Las terrazas no despegan en Andalucía por las restricciones de la fase 1

La hostelería sigue sin despegar en Andalucía debido a las restricciones de la fase 1 de la desescalada. Los bares que se atreven a abrir lo hacen para el reparto a domicilio y solo pueden servir en las terrazas, habilitándose al 50 por ciento, lo que ha obligado a muchos establecimientos a continuar cerrados hasta que, al menos, la región pase a la siguiente fase y se relajen algunas normas.

Hoy se estrena Málaga en la fase 1 y el comienzo no está siendo alentador. Según la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), el sector funciona al 20 por ciento, según explica a Europa Press. No obstante, la patronal ha valorado que los consistorios de la provincia hayan autorizado a los hosteleros el incremento de la ocupación en la vía pública, lo que ha hecho que algunos de los que no tenían pensado abrir lo hagan. “Muchos municipios están ayudando de alguna manera para que se pueda utilizar más espacio de la vía pública y eso ha hecho que se llegue en esta primera fase al 20 por ciento de aperturas”, ha señalado Javier Frutos, presidente del colectivo.

No obstante, ha recordado que "se autoriza el 50 por ciento de terrazas para abrir y está el problema de los ERTE", lo que "hace que sea aun complicado abrir". "Casi que cuesta menos estar cerrados que abrir con estas condiciones", ha apostillado.

En el caso de Málaga capital, el presidente de Mahos ha precisado que se han producido más aperturas en los barrios que en el centro: “Todo lo que tenga alrededor la estructura más turística lo va a pasar bastante peor que en los barrios, que se reactivará un poco por el cliente que tiene en la misma zona. El centro será una de las zonas que tarde más en revitalizarse”.

Granada se ha incorporado a la fase 1 con solo dos hoteles abiertos y pocos bares funcionando, siguiendo la tónica del resto de provincias andaluzas. Los planes por ahora, se centran en dar más protagonismo al peatón. En este sentido, el Ayuntamiento ha diseñado un plan de movilidad para favorecer los desplazamientos peatonales y reducir el tráfico de vehículos y la correspondiente contaminación, una iniciativa que reestructura 125 kilómetros de vías y deja solo para peatones casi la mitad de esas calles.

Sevilla encara su segunda semana en fase 1 con casi 40 peticiones de bares para ampliar sus veladores, una medida excepcional que autoriza el Ayuntamiento para dar oxígeno al sector. Según el Consistorio, serán contestadas “rápidamente”. Además, se plantea extender las terrazas a zonas de aparcamientos, aunque advierte de que “no habrá barra libre” en cuanto a las concesiones, para respetar los espacios peatonales.