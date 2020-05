Cientos de manifestantes marchan en Sevilla contra la gestión del Gobierno frente al Covid-19

Decenas de manifestantes se han concentrado en la tarde de este lunes en la avenida de la Palmera de Sevilla para protestar por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus, lo que posteriormente ha derivado en una marcha por esta vía que ha provocado el corte al tránsito rodado de la misma.

Eran mayoría las personas ataviadas con banderas de España y pertrechados con cacerolas y carteles, así como las pertinentes mascarillas. El despliegue humano ha obligado a la Policía Nacional y Local a hacer acto de presencia, aunque no se han reportado incidentes de alteración del orden público, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Sevilla ahora mismo!!! Avda. de La Palmera!!

Esto ya no hay quien lo pare!!#GobiernoDimison pic.twitter.com/Zsby7frOmy — la esencia (@laesencia66) May 18, 2020

Las protestas y 'caceroladas' convocadas para pedir la dimisión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno por la gestión de la pandemia del coronavirus se han ido extendiendo por diferentes territorios del país con el paso de los días a pesar de seguir siendo un movimiento minoritario.

El germen que surgió en el madrileño barrio de Salamanca -este lunes se ha registrado otra protesta en Madrid- se ha ido repitiendo una semana después de las primeras convocatorias. Como viene siendo habitual, los ciudadanos salen en la misma zona de Núñez de Balboa, entre las calles Ramón de la Cruz y Ayala, para manifestarse en contra de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez frente al coronavirus.

Avda de la Palmera en Sevilla. Una vergüenza!! Manifestación en toda regla, cortando tráfico y sin permiso. Ganado suelto en Sevilla. Me da vergüenza esta gentuza. pic.twitter.com/m2b18Ga7jh — Tineando (@Tineando1) May 18, 2020

Por otro lado, las protestas se han extendido por otras ciudades españolas como Salamanca, Zaragoza, Logroño o Guadalajara.