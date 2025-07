Chupinazo de San Fermín 2025: cuándo es, quién lo lanza y dónde ver en directo

La ciudad navarra de Pamplona entra, durante este fin de semana, en su mes ilustre de cada año. Durante la dos primeras semanas de cada mes de julio, se celebra la festividad del santo de la localidad, San Fermín, en donde los encierros de toros de las diferentes ganaderías y los corredores serán los grandes protagonistas, alargando la celebración desde el domingo 6 hasta el lunes 14 de julio.

No obstante, no será hasta el día siguiente del inicio, el 7 de julio, cuando estos den comienzo a partir de las 8:00 horas de la mañana todos los días hasta el mencionado día 14. Oficialmente, la festividad no dará comienzo hasta el 6 de julio a partir de las 12:00 horas del mediodía, cuando se celebre el conocido como Chupinazo de San Fermín.

Esta celebración, iniciada durante el siglo XX por el estanquero Juan Etxepare e incorporada de manera oficial al programa de San Fermín en 1940, consiste en el lanzamiento de un cohete que marca el inicio de la fiesta de San Fermín, participando en el proceso el alcalde de Pamplona o bien una persona reconocida en el ámbito social, cultural, político o de cualquier índole. Los allí congregados, vestidos con los tradicionales colores blanco y rojo, tras la cuenta atrás, estallarán en júbilo por el inicio de la fiesta.

Asimismo, y para que todos los habitantes de Pamplona, tanto residentes como visitantes de la ciudad, el Ayuntamiento desplegará pantallas con emisión en directo de la Casa Consistorial en las diferentes localizaciones:

Plaza del Castillo .

. Paseo de Sarasate .

. Plaza de Antoniutti .

. Plaza de los Fueros .

. Plaza Yamaguchi .

. Plaza Federico Soto.

Chupinazo 2019 larazon

Quién lanza el Chupinazo en 2025

Los protagonistas del Chupinazo para esta edición de San Fermín será la plataforma Yala Nafrroa por Palestina, encargándose así de dar las palabras más características que suelen dar antes del lanzamiento del cohete: "Pamploneses, ¡viva San fermín! ¡Gora San Fermín!" desde el balcón de la Casa Consistorial. La asociación fue la ganadora de la votación de los residentes pamploneses obteniendo el 52,85% de los votos.

Horario y dónde ver el Chupinazo de San Fermín 2025

Será a través de Radio Televisión Española desde donde se podrá ver el inicio de las festividades de San Fermín 2025, concretamente en el canal principal del ente público, La 1, a partir de las 12:00 horas del domingo 6 de julio. Si se quiere ver a través de la web, también es posible gracias a RTVE Play, así como las cadenas de radio de la cadena pública. Asimismo, desde LA RAZÓN se ofrecerá en directo todos los encierros y la última hora de San Fermín 2025.