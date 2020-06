Andalucía descarta la movilidad entre comunidades limítrofes al menos hasta final de mes

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, abordó en la conferencia de presidentes la posibilidad de cancelar la Operación Paso del Estrecho por el riesgo sanitario que conlleva el tránsito de tres millones de personas con Andalucía como puerta de entrada a Europa y retorno a los países de origen pero, finalmente, la petición se quedó en una exigencia de máxima seguridad a la hora de evitar posibles contagios y rebrotes. Andalucía, señaló también Moreno, descarta autorizar la movilidad entre comunidades al menos hasta final de mes.

Moreno argumentó que “hasta que no haya seguridad y condiciones muy homogéneas, no somos partidarios” de autorizar el tráfico de ciudadanos entre regiones. “En dos semanas no vamos a favorecer esa movilidad” porque “hay que esperar la evolución. Espero que a finales de este mes, pudiera ser ya posible”, señaló. Andalucía no va a pedir el tránsito entre la frontera con las tres comunidades limítrofes porque Extremadura misma ha limitado la movilidad entre sus provincias por unos brotes; “Castilla La Mancha ha sufrido hasta cuatro veces más el Covid-19” que Andalucía y “están en fase de recuperación”; y “Murcia sí está en una situación similar” pero Moreno apeló a no motivar “desequilibrio entre unas y otras”. De momento, “movilidad entre andaluces” “Mi idea es que en las próximas dos semanas no haya movilidad entre comunidades”, destacó.

“Convoco a todos a la prudencia, pero no al miedo”, dijo Moerno, que recordó que él mismo lleva “más de tres meses” sin ver a su madre en Málaga “y poder hacerlo refuerza que ha merecido la pena”. “La responsabilidad ha salvado vidas y muchas lágrimas”, subrayó. En relación a Portugal, detalló que es una decisión que compete al Gobierno de la Nación y Pedro Sánchez ha trasladado de que se trabaja junto con Italia para la apertura de un espacio común y no de forma unilateral. Andalucía, en cualquier caso, tiene “mucho interés en abrir la frontera lo antes posible”, con las garantías de salud por delante.

Moreno también indicó a Pedro Sánchez “la necesidad de dar soluciones para los inmigrantes y temporeros de Marruecos”. Siguiendo con la problemática de la Operación Paso del Estrecho (OPE), apunto que para “cruzar el Mediterráneo, hay que planificar hasta el último detalle de OPE, con características excepcionales”. Se trata de Andalucía como corredor entre Europa y África “en un momento delicado” con el posible paso de “tres millones de magrebíes” y sin saber “cómo abrirá Marruecos sus puertas” ni el protocolo sanitario. “El Gobierno de España tiene un papel fundamental” y Andalucía está “esperando decisiones para trabajar conjuntamente con el principio de la seguridad”.

Pedro Sánchez, señaló Moreno, ha trasladado que ya trabajan en la coordinación de la OPE y afecta también a Francia y Holanda “pero el paso de tres millones de personas es por Algeciras y Tarifa”, recordó el presidente andaluz. “Pedimos primero que sea ordenadísima, con una planificación al detalle y mucha seguridad sanitaria”, dijo Moreno, que reclamó “un enorme infraestructura de control, para evitar cualquier brote a la ida o vuelta”.

Moreno también hizo un llamamiento a los entes municipales para “evitar ferias y romerías y grandes aglomeraciones de ciudadanos”.

El presidente de la Junta destacó que la comunidad sigue “en la buena dirección” ante el “nuevo reto, la nueva etapa” del paso a la fase 3 de “las ocho provincias juntas por fin” y “con la libre movilidad” entre las mismas a partir de las 00:00 horas. Moreno explicó que la decisión se motiva en que “el mando único considera que toda Andalucía cumple con los requisitos”; en que “durante las dos últimas semanas” la comunidad andaluza es la que tiene menor incidencia del coronavirus en España; y en que “el comité de expertos avala la decisión a la luz de los datos”.

Moreno insistió en que “la planificación exige claridad”. “Confío en que el martes conozcamos los términos exactos del mando único” sobre la recuperación de competencias por las comunidades. El presidente andaluz recalcó que “la anticipación es necesaria” y que “necesitamos más recursos porque tenemos cada vez más compromisos”. “Estamos preparados para tomar las riendas priorizando la salud. Hemos elaborado el plan andaluz de vigilancia y prevención de rebrote”, indicó. Esto es, “la estrategia sanitaria para aislar posibles casos” que “se aprobará el martes en Consejo de Gobierno”, basada en la “anticipación, el trabajo en equipo, la responsabilidad y el rigor".

La comunidad establecerá una “gran red de vigilancia, ante cualquier atisbo o rebrote”. La clave será el “diagnóstico temprano de casos, el seguimiento, la cuarentena y el aislamiento cuando sea necesario”. Se trata, comparó Moreno, de “una especie de faro que hará de centinela para dar respuesta ante cualquier circunstancia”. Dentro de este plan, se dotará de 7,5 millones de mascarillas a las farmacias para que la población de riesgo las retire de forma gratuita con la tarjeta sanitaria. Se trata de 2,5 millones de mayores y dependientes andaluces para “aportar todas las garantías posibles para reducir el riesgo de contagio” aunque, insistió, "la parte más importante dependerá de la responsabilidad colectiva.

Las playas y el puente del Corpus

Ante la inminencia de la apertura entre provincias y la cercanía de un puente en varias zonas, Moreno recordó que “las playas no se van a ir”, haciendo un llamamiento a la prudencia. “No hay necesidad de grandes aglomeraciones”. En el caso de Sevilla, se hará un esfuerzo de seguridad con las playas de Huelva y Cádiz en vistas al Corpus.

La Junta trabaja con la Delegación del Gobierno para dotar de seguridad las zonas costeras junto con la Policía Adscrita, Protección Civil y Policía Loca. “Este fin de semana no estarán los 3.000 auxiliares de playa” que la Junta va a contratar para la seguridad, por razones de limitación de plazos, "pero estarán el siguiente. De momento, la seguridad se cubrirá con otros efectivos. Este lunes habrá un encuentro telemático con alcaldes del litoral para coordinar una mejor planificación del puente, expuso Moreno. A pesar de establecer un plazo de 24 horas para las solicitudes para trabajar como auxiliar de playa por la contratación de emergencia, explicó Moreno, “no van a poder estar este fin de semana”. “Con el trámite normal, no estarían ni en julio”, añadió.

El presidente andaluz espera que “de aquí al martes” el Gobierno central facilite información y “aclare espacios que no están del todo claros” para la fase 3. “Hay decisiones tuteladas aún por el Gobierno. Vamos a dar tiempo para aclarar. Aún hay muchas circunstancias que no están claras”.

Tiempo de reencuentros

“Después de severas restricciones que tan útiles ha resultado ser”, dijo Moreno, es momento para “la alegría” con “familiares que se reencuentran” y “empresas con planes de verano”. Juanma Moreno que 425.000 familias andaluzas cuentan con algún miembro relacionado con el turismo. Moreno abordó la problemática del “miedo a salir a la calle”. “Es normal, tenemos anhelos de seguridad”, indicó, pero “pasará lo que entre todos permitamos que pase”. “El miedo se combate con responsabilidad”, explicó, recomendando el uso de mascarilla siempre y mantener la distancia de seguridad de dos metros y medio si es posible. “Si no lo hacemos lo que tanto sacrificio ha costado puede quedar en nada”, aseguró, y “nos lo dirá ese minúsculo virus que ha doblegado a la especie más poderosa del planeta”. “La responsabilidad es el precio de la libertad. El civismo de los padres será la libertad de sus hijos”, continuó Moreno, que habló de “un gran desafío colectivo desde el punto de vista sanitario, también social y económico”.

“El verano está a las puertas y el mundo nos mira”, expuso el presidente andaluz. “No existe otro lugar en el mundo como Andalucía, de ello depende la evolución en las próximas semanas”, añadió.