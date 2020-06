Coronavirus en Andalucía: minuto a minuto

Lunes, 22 de junio

11:43 - Cs cree que la comisión de recuperación es "un compromiso esencial" que debería tener todos los partidos

El grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) ha defendido que la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 constituida en el Parlamento autonómico es “la materialización de un compromiso esencial que deberían de tener todos los partidos políticos, independientemente del color, porque aquí lo importante es Andalucía y los andaluces”.

11:39 - Andalucía plantea realizar el “mismo control” sanitario a personas de fuera ya vengan “en avión o patera”

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha advertido este lunes de que, aunque la fase “álgida” de la pandemia de coronavirus se ha superado en Andalucía, “nos llegan momentos muy difíciles”, por razones como la llegada de personas de fuera a la comunidad autónoma una vez que decaen las restricciones de movilidad del estado de alarma, y ha aseverado que, por parte de su departamento, “el control será el mismo” para la población que llegue a la región, ya sea “por avión o por patera”.

11:37 - Agricultores y ganaderos de Sevilla donan 13.000 kilos de alimentos

Los agricultores y ganaderos de Sevilla han donado 12.000 kilos de patatas y 1.000 de carne de cordero al Banco de Alimentos de Sevilla a organizaciones afectadas por la crisis sanitaria. Según ha informado ASAJA-Sevilla en un comunicado, esta donación se suma a las que el sector “ha venido realizando a lo largo de los dos últimos meses”.

11:30 - Aguirre: No ha habido cogobierno de la pandemia sino mando único

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha destacado que no ha habido un "cogobierno" durante la gestión de la pandemia del COVID-19, "como se pretende decir", sino "un mando único" del Gobierno central con el que el Ejecutivo autonómico "ha sido leal, que no sumiso".

11:19 - El PP-A lamenta que PSOE-A y Adelante “no estén para sumar ni para construir Andalucía” tras la pandemia

La parlamentaria andaluza del PP-A y presidenta de la Subcomisión de Sanidad y Salud Pública en la Comisión de Estudio para la Recuperación Económica y Social de Andalucía, Ana Vanessa García, ha lamentado este lunes que “PSOE-A y Adelante no estén para sumar ni para construir Andalucía” tras la difícil situación que ha deja la pandemia provocada por el Covid-19.

11:09 - Andalucía baja hasta los 9 pacientes en UCI con 44 hospitalizados, uno menos en 24 horas

Los hospitales andaluces siguen reduciendo la presión asistencial por el coronavirus Covid-19 y mantienen este lunes 44 pacientes ingresados, uno menos en 24 horas, de los que nueve se encuentran en una Unidad de Ciudados Intensivos (UCI), uno menos que el domingo.

Comenzamos la semana con una muy buena noticia: las hospitalizaciones en UCI se sitúan por debajo de 10 tras meses de dedicación e intenso trabajo en los hospitales. Sigamos cumpliendo todas las recomendaciones para evitar un paso atrás y preservar la buena marcha de #Andalucía. pic.twitter.com/HyLETVUxu8 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) June 22, 2020

10:37 - Illa asegura que les corresponde a las CCAA hacer balance en las residencias y “tomar las medidas”

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que es competencia de las comunidades autónomas “hacer balance de cómo han ido las cosas en las residencias” y “tomar las medidas que corresponda”. Illa, en una entrevista en la Cadena Ser, ha negado que su ministerio haya tenido conocimiento de casos de ancianos a los que se les haya negado el traslado a centros hospitalarios, pero ha reconocido la necesidad reformas el modelo de atención a las personas mayores.

10:25 - El Gobierno prorroga los controles en fronteras interiores con Portugal hasta el próximo 30 de junio

El Gobierno ha prorrogado este lunes los controles en fronteras interiores con Portugal que fueron restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus hasta el próximo día 30 de junio. Según la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta medida busca añadir un “tiempo prudencial” una vez que España ha pasado en su totalidad a la nueva normalidad, recuperando desde este domingo la movilidad total entre provincias.

10:11 - Sandra García afirma que no se sabe aún si habrá o no OPE, pero la coordinación con Junta es “fundamental”

La delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, ha manifestado este lunes que aún no se sabe si habrá o no Operación Paso del Estrecho (OPE), pero en el caso de que finalmente se desarrollara, la coordinación con la Junta es “fundamental” desde el punto de vista sanitario. En declaraciones a Canal Sur Radio, García ha manifestado que desde el primer momento se están realizando las reuniones pertinentes con la Dirección General de Protección Civil, que es la que tiene la coordinación la OPE, porque hay que estar preparados por si al final se desarrolla la operación y que no “nos pille con los deberes sin hacer”.

10:05 - Las ventas de la industria caen un 36,6% en abril en Andalucía por el impacto del Covid-19

La cifra de negocios de la industria ha bajado en Andalucía un 36,6% en abril en comparación con el mismo mes de 2019, mientras que también ha descendido un 13,4% de media en lo que va de año, como consecuencia de la crisis sanitaria y del permiso retribuido recuperable para actividades no esenciales que provocó una paralización casi total de la industria en la primera mitad de abril.

10:00 - El Gobierno prorroga hasta el 30 de junio la restricción de viajes no imprescindibles desde países de la UE

El Gobierno ha prorrogado hasta el 30 de junio los criterios para la aplicación de la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen, por razones de orden público y salud pública, a pesar de la finalización del estado de alarma.

9:47 - Los docentes vuelven a los centros para la evaluación de alumnos y tareas de coordinación

Los 102.000 docentes andaluces de la educación pública podrán incorporarse de manera presencial a partir de este lunes, 22 de junio, a los centros educativos una vez finalizado el régimen ordinario de clases, que se han venido desarrollando de manera no presencial desde que se declaró el estado de alarma, con el objetivo de llevar a cabo, sobre todo, la evaluación del alumnado y la realización de las actividades habituales para la finalización del curso escolar.

9:30 - Los consejeros Aguirre y Ruiz abren este lunes las comparecencias de la comisión andaluza de recuperación

La comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 constituida en el Parlamento autonómico iniciará este lunes, 22 de junio, sus comparecencias con las de los consejeros de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. Ambos están citados a las 10,00 horas de este lunes en la subcomisión de Sanidad y Salud Pública, en el caso de Jesús Aguirre, y en la de Políticas Sociales y demás servicios esenciales, donde está previsto que comparezca la consejera Rocío Ruiz, según se recoge en la agenda del Parlamento andaluz de esta semana.