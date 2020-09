La ROSS y la banda “Los Escarabajos” rinden tributo a Los Beatles en el Teatro de la Maestranza

Tras el éxito cosechado por la soprano Ángeles Blancas la semana pasada en el primer concierto del Start Festival, el novedoso ciclo de pre-temporada inaugurado este año por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en colaboración con el Teatro de la Maestranza, llega ahora uno de los conciertos más originales del año. El miércoles 16 de septiembre, La ROSS y el grupo sevillano Los Escarabajos, se unen para rendir un tributo al mítico cuarteto de Liverpool, The Beatles.

Será la primera vez que la Real Orquesta interprete la obra Beatles go baroque, del compositor eslovaco Peter Breiner quien en 1993, adaptó cada movimiento a partir de una canción de los cuatro de Liverpool y confirió el lenguaje perfectamente reconocible de un maestro barroco concreto, desde Bach a Haendel, pasando por Vivaldi y Corelli. En 2019, Breiner decidió transformar los movimientos de Las cuatro estaciones, casi sin transición en canciones como A day in the life o Norwegian Wood llegando a dar la impresión de que los Beatles se hubiesen inspirado para sus mayores éxitos en esas partituras del siglo XVIII. Este concierto supondrá el debut de este grupo sevillano en el Teatro de la Maestranza.

Los Escarabajos están considerados como el mejor tributo español al cuarteto de Liverpool como demuestra su participación en el evento por excelencia de la beatlemanía mundial, la Beatle Week de Liverpool (Inglaterra) que congrega a miles de seguidores. A lo largo de su dilatada carrera han interpretado, las 211 canciones de The Beatles, obteniendo un certificado académico por parte la Universidad de Sevilla que les reconoce como el único grupo musical que ha reproducido al completo la fonografía oficial del cuarteto.

Una explosiva fusión de música clásica y pop-rock en el segundo concierto del Start Festival que estará dirigido nuevamente por el maestro Juan Luis Pérez y en el que sonarán grandes temas como “Penny Lane”, “Help!”, “Hey Jude” o “Yellow Submarine” entre otros muchos. Las entradas para los conciertos del Start Festival se pueden adquirir a través de las webs de la ROSS www.rossevilla.es y del Teatro www.teatrodelamaestranza.es

Este concierto se realiza bajo las medidas de seguridad necesarias para evitar los contagios por Covid-19. Se ha establecido el protocolo indicado para guardar la distancia de seguridad y extremar las medidas de higiene y limpieza, así como la reducción de aforo para que volver al Teatro sea una experiencia segura.