Extenda refuerza su estrategia digital internacional en el foro virtual “Startup OLÉ 2020”

Extenda-Agencia Pública de Promoción Exterior “ha reforzado” su estrategia digital internacional en el área de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) con la participación ‘on line’ en “uno de los foros de referencia nacional del sector”, ‘Startup OLÉ 2020’, celebrado entre los pasados días 9 al 11 de septiembre por primera vez en formato virtual desde Salamanca y con la participación de doce pymes innovadoras de Andalucía.

Desde Extenda han señalado este jueves en una nota que esta acción, “vital para contactar con todo el entorno emprendedor europeo y del resto del mundo”, se une a las ya celebradas por la agencia dentro de su “intenso proceso de transformación digital que está desplegando para mejorar la eficacia de sus servicios hacia las firmas de la comunidad, potenciado desde el periodo de restricción de movimientos impuesto por la Covid-19”.

Esta iniciativa, dirigida principalmente a ‘startups’ y pymes innovadoras, reúne cada año a los profesionales protagonistas del sector, que van desde la pequeña y mediana empresa, inversores o grandes compañías, hasta aceleradoras, administración, universidades y medios de comunicación.

El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha subrayado la importancia de “estar presente activamente en esta cita de referencia para el emprendimiento y la innovación tecnológica en España, y enlace fundamental con el resto de ecosistemas europeos e internacionales, es capital para las pymes andaluzas”.

Por ello, “en 2020, y ante las restricciones de movimiento, hemos reforzado el apoyo digital al sector TIC con esta y otras acciones que ampliaremos próximamente con el apoyo que daremos en ferias como las malagueñas ‘Smart Agrifood’ y ‘4K Summit’, u organizando misiones comerciales ‘on line’ a mercados como el estadounidense o el canadiense”, según ha abundado Bernal.

El consejero delegado de Extenda ha reiterado “el apoyo del Gobierno andaluz a los procesos de internacionalización de las empresas andaluzas, materializándose a través de Extenda, con medidas a corto establecidas en el programa ‘Activa Internacional’ y la puesta en marcha de la nueva Red Andalucía, que tiene como objetivo aumentar la base exportadora andaluza hasta en 1.400 empresas”.

EMPRESAS ANDALUZAS: ‘STARTUP OLÉ’

Las firmas TIC andaluzas que han participado en ‘Startup OLÉ 2020’ con el apoyo de Extenda -entidad dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior-, tienen su sede en Málaga -Crea Ticket y Finantiare-; Sevilla -Kerma, Extravaganza Communication, Ennde, Reuniontrip, Nebrimatica y Farmadapta-; Cádiz -Artists on the Way y Muylocal-; y Córdoba, de donde proceden 2IXR y Creaciones Inmersivas.

La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. Feder de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%.

Los objetivos de Extenda con esta acción se han centrado “sobre todo en captar inversión y alianzas estratégicas; ofrecer a las empresas andaluzas la posibilidad de conocer las novedades del sector y del resto de firmas participantes; identificar oportunidades de negocio; y dar visibilidad al entorno emprendedor andaluz”.

El apoyo brindando a las compañías de la comunidad ha incluido aspectos como el acceso a la plataforma ‘networking’ para encuentros ‘b2b’; a las conferencias, paneles y talleres especializados; o la promoción de su participación.

‘STARTUP OLÉ’

‘Startup Olé’ ha reunido, en esta sexta edición especial celebrada online, a más de 260 ‘startups’ de 23 países, 400 ponentes de primer orden internacional, 50 mesas redondas y seminarios, 320 reuniones privadas de ‘matchmaking’, y una competición de ‘pitch’ con más de 120 ‘startups’ participantes, según detallan desde Extenda.

Estas cifras se consideran como un “gran éxito” teniendo en cuenta “las circunstancias actuales y las dificultades de celebrar un foro de esta envergadura”, que en otras ediciones presenciales suele reunir a 30.000 asistentes de más de 120 países.

PROGRAMA ‘ACTIVA INTERNACIONAL’

La participación en ‘Startup Olé’ forma parte de la estrategia de apoyo de Extenda a las firmas andaluzas ante la crisis generada por la Covid-19, potenciada por el programa ‘Activa Internacional’, a través de la búsqueda de oportunidades de negocio en mercados en recuperación, apoyo individualizado y medidas que favorecen su tesorería, por valor de 1,5 millones de euros.

Como parte de esta estrategia, se han digitalizado programas de internacionalización y se han lanzado iniciativas adaptando su desarrollo al ámbito digital, con el fin de que las firmas de la comunidad puedan mantener su actividad en el exterior.

Igualmente, para que ninguna empresa “deje de hacer acciones por su coste”, Extenda ha devuelto a las firmas las cuotas pagadas por acciones suspendidas, y ha aprobado una ‘tarifa plana súper reducida’ de participación en acciones hasta junio de 2021, de 1.000 euros para ferias internacionales, y de 100 euros para el resto de acciones, a la que se acoge esta cita.

Todas las acciones y servicios que ofrece el programa ‘Activa Internacional’ pueden ser consultadas en la página web creada al efecto, que es ‘https://www.extenda.es/activa-internacional/’.

Por otra parte, la Red Andalucía consta de agentes especializados desplegados en cada provincia, con el fin de “contactar a cuantas compañías andaluzas puedan tener interés y potencial para incorporarse a la internacionalización”.