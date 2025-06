Eva González, sin filtros sobre Cayetano Rivera: “No va a cambiar nunca”

Eva González vivió una noche diferente este 4 de junio en el Teatro Real de Madrid. La presentadora, rostro habitual en galas y photocalls, no acudía esta vez para ejercer de maestra de ceremonias, sino como premiada. Y eso, confesaba entre risas, le ponía especialmente nerviosa. "Estoy acostumbrada a estar del otro lado. Aquí me siento más expuesta", admitía minutos antes de recoger el galardón "Visionarias", que compartió con Paula Echevarría.

Y como suele pasar cuando los focos apuntan, las preguntas personales no tardaron en llegar. La sevillana, que se separó del torero Cayetano Rivera en 2022, no esquivó ninguna. Al contrario: habló con claridad sobre cómo gestionan la crianza de su hijo, también llamado Cayetano. "Él es su padre y yo soy su madre. Eso no va a cambiar nunca", afirmaba. Lejos de alimentar polémicas, reconocía que el vínculo entre ambos sigue siendo cordial. "Cayetano es muy buen padre. Nunca voy a tener una mala palabra para él", zanjaba con elegancia.

Conciliación

Sin embargo, al ser preguntada sobre posibles cambios en su implicación como padre, Eva fue tajante: "No va a cambiar nunca". Una frase que, aunque dicha con serenidad, no pasó desapercibida. Sus palabras dejan entrever cierta resignación, pero también madurez. La presentadora asegura que ha encontrado una manera de conciliar, no sin esfuerzo, su vida laboral en Madrid con su vida familiar en Sevilla: "Voy tirando entre el padre, mi madre y mi hermana", explicaba.

El pequeño Cayetano, de siete años, es ahora su prioridad absoluta. "Es un hombrecito ya", decía con orgullo. La maternidad, asegura, lo ha cambiado todo. Por eso planea llevárselo en cuanto acabe el colegio a las grabaciones de La Voz, programa que presenta. "Le encanta venir. Se sienta en el sillón de ‘La Voz’ como si fuera uno más", contaba divertida.

Durante la noche también tuvo palabras para la hija de Paula Echevarría, Daniella, que debutó en un photocall junto a su madre. "Está guapísima, altísima. Ya es toda una mujer. Me ha impactado verla así", decía Eva, mostrando el mismo asombro que tantas madres sienten al ver crecer a sus hijos demasiado rápido.

Una noche de premios, confesiones y mucha naturalidad para una Eva González que, pese al glamour, no esconde lo más importante: su papel como madre.