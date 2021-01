Twitter suspende la cuenta de un cura de Almería por decir “cuando seas padre, comerás huevos”

La red social Twitter ha suspendido la cuenta del párroco almeriense Juan Manuel Góngora Matarín, por publicar un tuit en el que respondía a otro usuario de esta forma: “Un consejo hijo, cuando seas padre, comerás huevos”.

Tras la suspensión de la cuenta, seguida por más de 20.000 personas, los partidarios del cura de Oria (Almería) se han movilizado en esta misma red social bajo la etiqueta #PaterCensurado.

En las publicaciones de los seguidores de este párroco natural de Fiñana (Almería) se incluye una captura del motivo por el que se ha llevado a cabo el bloqueo por parte de Twitter: Incumplir las reglas que prohíben el abuso y el acoso”.

“No puedes participar en situaciones de acoso dirigido a una persona ni incitar a otros a hacerlo. Esto incluye desear o esperar que alguien sufra daños físicos”, apunta la respuesta de la red social, en la que se muestra el tuit publicado por el párroco que ha originado la suspensión.

Tal ha sido el revuelo digital que #PaterCensurado ha llegado a colarse en los primeros puestos entre tendencias en España.

“Queridos amigos, quisiera con este breve vídeo agradeceros de corazón todas las muestras de cariño, de apoyo y de oración que desde esta tarde a las ocho, cuando mi cuenta de Twitter ha sido suspendida, me estáis remitiendo”, ha dicho el párroco en un vídeo compartido en otros perfiles de esta red social.

“Agradeceros que ese hashtag de #PaterCensurado, que ha llegado a ser el primer trending topic de España, pues está dando testimonio de que nuestra libertad está por encima de cualquier plataforma social. Que por mucho que nos quieran silenciar, que nos quieran desterrar socialmente, ya que ahora mismo no se atreverían a llevarme a la tapia de un cementerio o a una cuneta. Por eso, yo que soy sucesor de mártires que han dado su sangre por Cristo, ¿qué me va a costar que me cierren una cuenta de una red social en decadencia?”, ha concluido.