La colección del CAC Málaga se expone en la sala Vimcorsa en Córdoba

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta una selección de su colección, propiedad del Ayuntamiento de Málaga, en la sala de exposiciones Vimcorsa en Córdoba. La exposición titulada “Ruta abierta. Colección CAC Málaga”, comisariada por Fernando Francés, reúne una selección de 38 artistas con 68 obras entre pintura, fotografía, dibujo o escultura que permite realizar un recorrido por los diferentes movimientos y tendencias artísticas de finales del siglo XX y principios del XXI. En “Ruta abierta. Colección CAC Málaga” conviven obras de artistas internacionales como Olafur Eliasson, Hannah Collins, Vanessa Beecroft, Sean Scully, Marina Abramoviç o Richard Long, entre otros, junto con artistas de proximidad como Manuel León, Pilar Albarracín, Rafael Agredano, Lola Guerrera o Miguel Gómez Losada. La exposición se podrá visitar en horario de martes a viernes de 17:00 – 21:00 horas. Sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas.

Sensibilidades o preocupaciones sobre aspectos sociales, reinterpretaciones del paisaje o diversos enfoques sobre la arquitectura son algunos de los temas que abarca esta amplia selección de obras de artistas internacionales que conviven con otras obras pertenecientes a artistas de proximidad donde exponen sus trabajos en esta apuesta renovada por mostrar una parte de la colección del CAC Málaga.

Debido a la calidad de las obras que componen la colección del CAC Málaga, el Ayuntamiento de Córdoba y la sala de exposiciones Vimcorsa han decidido colaborar con el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga para poder exhibir una muestra de su colección hasta el próximo 14 de marzo de 2021.

La Sala de Exposiciones Vimcorsa se inauguró en diciembre de 2001. Durante este tiempo se ha convertido en la única sala de exposiciones de la ciudad de Córdoba con programación ininterrumpida donde han tenido lugar más de ochenta exposiciones hasta el momento siendo una referencia cultural para los cordobeses y para quienes lo visitan.

En la exposición participan 8 artistas del contexto de Córdoba como Rafael Agredano, Alegría y Piñero, José María Báez, Pepe Espaliú, Miguel Gómez Losada, Lola Guerrera, Rafael Jiménez y Pepe Puntas.

La arquitectura cobra un gran protagonismo en las obras de Dionisio González dejando patente su fascinación por esta disciplina en su fotografía Dauphin Island (2012) donde reflexiona sobre la aceptación de la adversidad y el vínculo que se establece entre la construcción y destrucción, generando estructuras constructivas para la resignación.

Sin embargo, Roland Fischer utiliza una manera muy peculiar de enfocar su mirada sobre la arquitectura mediante la forma de observar la superficie de las fachadas de los edificios, su manipulación de la escala, y el paso de la imagen fotográfica al proceso serigráfico como en Reims (1996).

Mientras que el grupo de artistas conocido como Los Carpinteros crean y dibujan arquitecturas imposibles patentes en sus obras Granero con esquina infectado (2011) e Infección (2012).

Las reinterpretaciones del paisaje, la naturaleza o los espacios son otra de las cuestiones sobre las que reflexionan artista como Richard Long que se inspira en la naturaleza y las relaciones del ser humano con el entorno para realizar su trabajo, sus obras Being in the moment (I), (II), (III) y (IV) (todas de 1999) reflejan paisajes montañosos nevados fruto de sus caminatas por el entorno.

El paisaje representado a través de formas abstractas y ornamentales es plasmado por Patricio Cabrera en Flor de bananera (2017), mientras que el artista Miguel Gómez Losada revive recuerdos de épocas, momentos, sitios o presencias ya pasadas como en sus paisajes S/t (de la serie Una historia rusa) (2013).

Olafur Eliasson se considera un artista preocupado por el conflicto entre naturaleza y cultura que queda patente en Untitle (Islandserie, 18 y 19) (2001) en las que se muestra imágenes de Islandia.

Curro González utiliza a menudo en sus pinturas y dibujos formas que remiten a sueños y a construcciones imaginarias, a ciudades vistas a través de planos y a seres humanos desposeídos de su forma o inmersos en multitud de cuerpos como en Un mundo pequeño (2003).

Las fotografías de Hannah Collins son concebidas como espacios imaginarios que aparecen como una imagen ante los créditos de una película cinematográfica como se puede ver en True Stories (Cielo verde) (2020), obra que forma parte de una serie en color a gran escala realizadas desde los espacios de la azotea de varias ciudades.

Artistas que a través de la performance han captado la vulnerabilidad del ser humano como Marina Abramović, precursora del Performance Art, que para esta ocasión, muestra la fotografía Chinese wall walk (1996) con dibujo basada en la performance con Ulay de 1988 en la Gran Muralla China.

A través de la fotografía, la artista Vanessa Beecroft busca representar el estereotipo de mujer joven de Suecia establecido por los medios de comunicación, donde a través de las fotografías, captando la imagen tomada durante la performance en el Moderna Museet de Estocolmo, numerada como la VB 34, realizada con motivo de la inauguración de la exposición “Wounds. Between Democracy and Redemption in Contemporary Art” de 1998.

Por otro lado, Alicia Framis, artista multidisciplinaria cuya práctica relaciona arquitectura, diseño, moda y performance aborda temas como la seguridad, la vulnerabilidad, el racismo y la violencia, que ocupaban un lugar destacado en la agenda política y cultural mundial en su obra Rehearsal in Palais de Tokyo (2002).

El artista cordobés Pepe Espailú es uno de los artistas más destacados de la generación española de los ochenta cuyas obras se caracterizan por la reflexión sobre la propia identidad y el diálogo en el plano artístico sobre la vivencia del SIDA como se puede ver en su pintura Sin título (1982) donde utiliza una paleta de grises y rojos.

Los dibujos de gran formato Lamento I y Lamento II (ambas de 2005) de Aaron Lloyd abordan, desde un ángulo teatral y narrativo, conceptos como la identidad y el conocimiento del otro, la muerte y la ausencia, a menudo con un toque irónico mientras que la obra de José Noguero titulada Vastu 1 (2004) reflexiona sobre la pérdida, desgarro y soledad reflejadas en sus complejas escenografías vacías o habitadas, con presencias humanas o de animales.

La feminidad queda reflejada en las obras de Victoria Civera titulada Jumping (2001) donde recrea la faceta del universo femenino y de las emociones que caracterizan sus variables estados de ánimo aunque por otro lado, La Perle du Miroir (2000) de Rebecca Horn muestra la tradición del objeto animado, un legado del dadaísmo, el surrealismo y el arte cinético, sobre la base de muchas referencias literarias y sexuales.

La fotografía Adán y Eva (2002) de Pilar Albarracín trata desde la ironía y el humor satírico un diálogo entre el orden socio-sexual establecido para hacer tambalear los modelos de feminidad y masculinidad normativos, o desmitificar las construcciones estereotipadas de lo español a partir de ciertos elementos del folklore andaluz.

La obra Sin Título, nº 214 (1994) tiene como punto de partida la moda, donde Susy Gómez recrea escenarios que usa para representar las metáforas para evocar su interés por las emociones y en muchos casos, el acontecimiento autobiográfico.

Sensibilidades o preocupaciones sobre aspectos sociales son cuestiones que abarcan artistas como Pepe Puntas que dibuja escenarios mordaces y cómicos a la vez, con trazos disparatados, reflejo del contexto actual de la vida que llevamos marcada por la crisis como se puede ver en su obra Trapos sucios (2013).

Rafael Agredano se ha distinguido por abrazar y comprometerse con causas perdidas o imposibles, tratadas con una mirada irónica. Escenas Pastorales del Sur Galante III y VII (2006) consta de diversas fotografías nocturnas del polo químico de Huelva en las que se aprecia un texto extraído del capítulo 77 de “Platero y yo” de Juan Ramón Jiménez.

Adriana Torres donde sus influencias personales cobran un papel protagonista en sus obras Peace, Serenity, Sevilla, Calm o Wellness pertenecientes a la serie Smart Future (2018). Estos son unos bustos con rostro de niña, juego entre la realidad virtual y lo que realmente somos, naturaleza viva, paz, calma, serenidad o salud son algunas de los conceptos que busca Torres que reflexionemos sobre nosotros mismos.

La obra Cell (2002) de Chema Cobo plasma en sus pinturas fantasmas que surgen de su reflexión sobre temas sociales, históricos o literarios, jugando con la dualidad. Del mismo modo, Eduardo Arroyo nos muestra en su pintura En olor a santidad (1999) la dualidad, desde un punto de vista irónico, del personaje basado en San Francisco en meditación de Zurbarán (1658) y la fragancia Chanel, haciendo juego con el nombre del sacerdote y mártir, San Pedro Chanel.

La importancia del espacio cotidiano que nos rodea ha sido plasmado en la fotografía de Lola Guerrera titulada Cotidianidades 006 (2009). En mis zapatos (2013-2014) de Celia Macías donde recoge 375 fotografías de un compromiso social-familiar representado por escenas cotidianas con identidad andaluza o Santo Domingo Formena (1999) donde Sean Scully destaca su interés por lo cotidiano en la serie de 12 fotografías.

El poder o la corrupción política queda patente en las obras de artistas como Thomas Ruff, considerado un deconstructor del lenguaje visual de los medios, que destaca por la impronta política que reflejan sus obras como en Plakat I (1996-97) inspirada en los carteles de propaganda rusa de los años veinte o en las obras Bukkake a Europa; Despierta; Siempre adentro; Pájaro Solitario. A Ramón Gayá; No salen las cuentas; San Francisco está así (todas de 2012) de Manuel León, donde se centra en la manipulación y la corrupción del poder y sus consecuencias, el artista emplea un estilo muy personal, con influencias del Barroco, para representar a personajes conocidos, sobre todo en Semana Santa, como son los penitentes o nazarenos, estas figuras llaman la atención en un doble sentido.

La reinterpretación de una obra clásica o el cuestionamiento del arte son aspectos tratados por artistas como Art & Language, un grupo pionero de arte conceptual inglés fundado en 1968, que cuestiona los supuestos criterios de la práctica y la crítica del arte moderno convencional como puede verse en sus obras There were Sighs Trapped by Liars XIX y XXI (1997-2001).

La escultura Prueba de fuego VIII (2013-2014) Alegría y Piñero parte de la base de la obra pictórica del siglo XV del artista Dieric Bouts La prueba de fuego de la condesa ante el emperador Oton III mostrando nuevas perspectivas de la obra.

En esta ocasión, Rafael Jiménez utiliza la plastilina para reinterpretar imágenes de la historia del arte como La Piedad de Miguel Ángel en su obra Sin título (2018) mediante la deformación de la imagen obligando al espectador a redibujar en su mente la obra original.

El artista Joan Fontcuberta muestra a través de sus obras Active side of Infinity (Castaneda) Serie Semiópolis y Micromegas (Voltaire) Serie Semiópolis (ambas de 1999) imágenes de braille de algunos textos de la literatura y del pensamiento que se convierten mediante el contraluz y la perspectiva fotográfica en arqueologías del futuro.

La exploración del soporte y sus límites son tratados por Rubén Guerrero en Untitle (2015) centrándose en conceptos como el marco, el soporte o los extremos, Ángel Alén con Estudio de Manuel León (2017) donde refleja una conexión en la técnica con el artista en el que muestra la preparación de una exposición del artista o la obra de Cachito Vallés titulada System #3_b (2017) se basa en un patrón definido por un diseño abstracto que mediante la repetición del mismo tiende al caos o al equilibrio formal.

La obra Los mandamientos (2018) de Pedro G. Romero es una pieza colaborativa con Israel Galván donde se desafía al Decálogo de Vicente Escudero, un supuesto manual para la recuperación y preservación de la pureza en el baile flamenco masculino.

Por último, la palabra es el eje motor en la obra de José Mª Báez en cuya pieza denominada Sin título (1996), recoge el verso “DE TU PELO QUE AHOGABA LA VOZ EN MI GARGANTA” del poema SÓLO TU AMOR Y EL AGUA... de Pablo García Baena, importante poeta cordobés, director emérito del Centro Andaluz de las Letras, cuyo centenario de nacimiento se celebra este año 2021.