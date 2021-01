La ROSS trabaja en la implementación de una estrategia para salir reforzada tras la pandemia

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) se encuentra trabajando en la implementación de una nueva estrategia en la que su principal objetivo es salir reforzada tras la pandemia originada por el coronavirus que se está sufriendo.

La estrategia, centrada en potenciar su difusión e impulsar las áreas dirigidas a la educación y la acción social, entre otras, está liderada por el nuevo director gerente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), Pedro Vázquez, quien en junio tomaba las riendas de la gestión por un periodo inicial de seis meses y que ya ha sido ampliado hasta junio de 2022.

“Soy consciente de que este tipo de cargos son transitorios y lo realmente importante para mí es que el tiempo que lo ostente pueda aportar y mejorar la situación de partida. No me planteo seguir o no en el cargo, sino que mi gestión sea valorada”, ha dicho Vázquez a Europa Press.

El responsable de la orquesta sevillana señala que ha vivido estos meses con “una necesidad profesional, personal y humana de estar a la altura de la institución cultural” que representa y “con total dedicación para superar esta situación anómala” marcada por el coronavirus, ante su “inevitable afección a algunas planificaciones que estaban diseñadas”.

En este sentido, además de modificar la temporada ya programada ante la Covid-19, se han abordado cambios en paralelo ante la realidad social y para preparar la empresa para cuando se supere la actual crisis sanitaria. Así, fruto de esta estrategia se han creado diferentes departamentos en la ROSS, como los de educación, acción social, comunicación y prensa, un departamento comercial y de marketing, así como una estrategia de difusión en redes sociales.

Vázquez explica que básicamente se ha aprovechado esta situación de “aparente disminución de la actividad para poder implementar todos esos departamentos y que estén a pleno rendimiento cuando se supere” la pandemia.

En este marco, se pueden mencionar también cambios como la actualización producida en el plano tecnológico con la creación y lanzamiento de su propia plataforma de vídeos bajo demanda. Vázquez señala que la modernización de la plataforma permitirá “llegar a todos los rincones, llevando la ROSS no solo a los hogares ante otra posible situación de confinamiento, sino a centros educativos, sociales y al público general, tanto nacional como internacional”.