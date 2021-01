Andalucía tratará como absentistas a los que falten al colegio por miedo

El consejero de Educación, Javier Imbroda, ha anunciado que aplicarán el protocolo de absentismo escolar en los centros del Campo de Gibraltar cuyos padres no envíen al colegio a los alumnos por temor a contagios de covid, y ha precisado que “el miedo” no es una excusa para faltar a clase.

El 11 de enero, tras las vacaciones de navidad, faltaron a los colegios de La Línea de la Concepción (Cádiz) el 90 % de los alumnos, tras lo cual Imbroda ha reiterado en rueda de prensa su apelación a la “responsabilidad” de los padres y de los ayuntamientos para que actúen con “sentido común” y atiendan a las peticiones de la autoridades sanitarias.

Los escolares no irán a los colegios cuando lo digan desde la Consejería de Salud y no por los llamamientos que hagan las autoridades locales, ha enfatizado el consejero, quien ha asegurado que aunque entiende la “preocupación lógica” al covid, hay que ser “cuidadosos” para no generar “alarmas” innecesarias en la población.

“El miedo no es una condición para recibir educación a distancia”, ha subrayado Imbroda recordando una decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictada tras la petición de unos padres de no enviar al colegio a los hijos por miedo a contagios de covid.

Además, ha calificado como “espacios seguros” los institutos y los colegios, ya que en el primer trimestre del curso no han bajado de un 92 % los que han estado libres de covid.

El protocolo de absentismo, que puede concluir en la Fiscalía, incluye una consulta a los departamentos de asuntos sociales de los ayuntamientos para conocer por qué los alumnos faltan al colegio, y como hay municipios que piden no ir al colegio, la viceconsejera de Educación, Carmen Castillo, ha dicho que no sabe qué recorrido tendrá esa petición de información.

En el primer trimestre de este curso se ha registrado un incremento del absentismo en educación primaria respecto al mismo periodo del anterior curso y se ha pasado de los 6.152 casos del año pasado a los 11.427 de este curso, lo que la consejería atribuye a que este alumnado es más vulnerable y al temor al contagio.

En secundaria, sin embargo, el absentismo ha bajado de los 23.569 protocolos abiertos el pasado curso a los 16.005 de este, un descenso que se debe a que se trata de un alumnado menos vulnerable y a la flexibilidad en la organización del horario docente, ha apuntado el consejero.

El absentismo, ha precisado el consejero, ha presentado en el primer trimestre niveles “muy bajos” porque ha afectado a 27.431 alumnos de 1,8 millones que componen el alumnado andaluz, un 1,52 %.