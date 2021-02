El enjambre sísmico alcanza los 1.063 terremotos y deja 325 incidencias desde el 23 de enero

La serie sísmica que está afectando a los municipios de la Vega de Granada, especialmente Atarfe y Santa Fe, lleva acumulados 1.063 terremotos desde el 23 de enero y el servicio 112 ha atendido un total de 1.130 avisos y gestionado 325 incidencias en relación a estos seísmos.

De este total de incidencias, hasta en 176 se han constatado daños en su mayoría por grietas en edificaciones, así como por desprendimientos y derrumbamientos en elementos constructivos, según se ha puesto de manifiesto durante el Comité Asesor Provincial del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico, que la Junta ha reunido este lunes de forma telemática para analizar la situación y medidas adoptadas en relación a esta serie sísmica, según ha informado la Junta en una nota.

Desde el sábado 23 de enero y hasta este lunes se han localizado 1.063 terremotos, 25 de ellos de magnitud superior a 3,0. Por su parte, desde el 1 de diciembre se han detectado un total de 1.167 seísmos, 27 son de magnitud mayor o igual que 3,0 y 102 han sido sentidos por la población, según el último informe actualizado del Instituto Geográfico Nacional, consultado por Europa Press.

El Comité Asesor es el órgano colegiado que apoya la toma de decisiones del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico que en la provincia de Granada está activado en fase de pre-emergencia desde el pasado martes 26 de enero.

El viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Antonio Sanz, ha encabezado la reunión del Comité junto a la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro. A la provincia se ha desplazado el secretario general de Interior y Espectáculos Públicos, Miguel Briones, así como el director general de Emergencias y Protección Civil, Agustín Muñoz, y su homónimo en el Ministerio de Interior, Leonardo Marcos.

AVISOS E INCIDENCIAS

En el comité se ha informado de que el servicio 112 ha atendido un total de 1.130 avisos y gestionado 325 incidencias en relación a los terremotos desde el pasado sábado 23, día en el que se reactivó el enjambre sísmico en la zona.

De este total de incidencias hasta en 176 se han constatado daños en su mayoría por grietas en edificaciones, así como por desprendimientos y derrumbamientos en elementos constructivos.

En total, han sido 1.036 los ciudadanos que han alertado al 112 de incidencias, comunicado que han sentido los movimientos o solicitado información o consejos de actuación. Los días 26 y 27 de enero fueron las jornadas en las que se recibió un mayor número de llamadas, 300 y 307, respectivamente.

En las últimas 48 horas se ha estabilizado la actividad y con ello ha bajado notablemente el número de alertas al 112. Este pasado domingo tan solo se atendieron 27 llamadas; aunque se siguieron notificando algunos daños, 13 en total, ocasionados en días anteriores por los movimientos de mayor magnitud.

El viceconsejero de la Presidencia ha destacado que el Gobierno andaluz ha activado todos los mecanismos de coordinación, seguimiento y análisis de la situación: “Desde que se reactivó la serie el sábado 23 está trabajando de forma ininterrumpida un grupo de seguimiento, se ha reforzado la coordinación con las entidades locales, con el Estado y con los operativos de emergencia para anticipar la respuesta en caso necesario”.

También ha explicado que los expertos señalan que la actividad sísmica en la depresión de Granada responde a la relajación de la deformación acumulada por la tectónica de la zona y suele caracterizarse por series sísmicas.

SERIE SÍSMICA DEL 79

Sanz ha subrayado también que “esta situación no es nueva y es posible que se sigan produciendo terremotos en la zona. Ya en 1979 se produjo una situación similar. Sin embargo, aunque sea normal sentir miedo o inseguridad, hay que mantener la calma y seguir las recomendaciones del 112 y no salir de casa si no es necesario. Hoy Andalucía está a la vanguardia en planificación y servicios de respuesta, tenemos una capacidad de coordinación y operativa extraordinaria por lo que hay que tener confianza”, ha agregado.

A la reunión han asistido, asimismo, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, y en calidad de invitados los alcaldes de Granada, Maracena, Santa Fe, Atarfe y Chauchina, junto con la directora del Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, Inmaculada Serrano.

Tras la reunión, se ha producido una visita a los municipios de Santa Fe, Atarfe y Chauchina para comprobar de primera mano los daños que la población ha ido notificando al 112 a consecuencia de los terremotos.