Los andaluces piensan que no reciben el mismo trato que el resto de las comunidades autónomas españolas por motivos diversos. Así lo ha expresado el 67%, que considera que las causas de ese trato discriminatorio provienen de la mayor importancia que se concede a determinadas autonomías (21,9%), por motivos políticos (17,2%), porque Andalucía recibe menos dinero del que le correspondería (16,2%) y también porque hay una desvaloración de la población (14,9%) por parte del resto de España. Así se desprende de una encuesta realizada por NC Report para LA RAZÓN, con motivo de la celebración del 28F, Día de Andalucía, realizada entre el 28 de enero y el 11 de febrero, con una muestra de mil entrevistas telefónicas, con cuotas de edad y género, en 77 municipios elegidos de manera aleatoria y proporcional.

Esta percepción de desigualdad se acentúa conforme avanza la edad, ya que en la franja de 18 a 34 años lo sienten así el 59,5% de los encuestados, mientras que de 35 a 54 sube al 69,8% y alcanza al 73,2% en los mayores de 55 años. Solo dos de cada diez andaluces piensan que el trato es igual que para el resto de comunidades autónomas. Ante la pregunta de cómo perciben la evolución de la comunidad desde que consiguiera la autonomía hace 40 años, casi el 59% opina que «bien o muy bien», mientras que cerca de cuatro de cada diez andaluces no están contentos con los avances experimentados, teniendo una opinión más favorable los jóvenes.

En cuanto a las preocupaciones, después de un año conviviendo con la covid-19, la pandemia se ha convertido en la principal preocupación para uno de cada tres andaluces (32%), especialmente entre los mayores de 55 años (39,4%). El segundo lugar lo ocupa el empleo, después de que la última Encuesta de Población Activa (EPA) situara el número de parados al borde del millón. Tras esas dos cuestiones se sitúan la crisis económica (11,5%) y la mala gestión política (8,8%). Frente a sus preocupaciones particulares, los andaluces consideran los problemas más acuciantes que afronta la comunidad en un orden diferente, situándose en primer lugar el paro –así lo consideran casi la mitad, el 49,2%–, mientras que la pandemia del coronavirus sería el segundo (43,9%). La crisis económica (31,6%) y la situación de la sanidad pública (31,3%) estarían justo después en las prioridades establecidas por los encuestados. Ante la misma pregunta referida a España, casi la mitad (45,8%) sitúa la crisis económica derivada de la Covid-19 como el principal escollo para el Gobierno; mientras que detrás irían la pandemia (40,2%) y el paro (33,8%). Es llamativo que en cuarto lugar figuren los políticos como uno de los problemas del país, según la opinión del 17,5%.

Al ser preguntados por sus preocupaciones como andaluces, el 47,3% de los ciudadanos coincide en señalar la economía y el empleo como lo más importante, y la covid queda muy atrás, ya que solo el 10,2% la señala, junto a la sanidad (9,2%), que figura en tercer lugar. En este sentido, un abrumador 93% asegura que el coronavirus ha afectado a la situación económica y social mucho o bastante. No obstante, pese a los cambios experimentados y el daño a la economía, solo un 56,3% mantiene que su situación personal ha cambiado con el coronavirus, especialmente en los jóvenes de entre 18 y 34 años, ya que para dos de cada tres su vida ha sufrido modificaciones en este último año. La franja de edad por encima de 55 años, por contra, siente mayoritariamente que su vida no se mantienen igual pese a la pandemia.

Para retomar la senda de la recuperación tras la crisis social que se vive desde entonces será necesario un largo período, según la opinión de casi siete de cada diez andaluces. En este sentido, solo un 23,4% cree que la recuperación se producirá a medio plazo, siendo los más pesimistas los andaluces de más de 35 años. Las dificultades que se han ido presentando con la pandemia han agudizado el descontento político ciudadano, una cuestión que trasluce en el hecho de que el 68,2% de los consultados no está satisfecho con la situación política, con una diferencia de nueve puntos entre los jóvenes y los mayores de 55 años, al estar más descontentos estos últimos en un 71,7%.

La mayoría de los andaluces (63,8%) está de acuerdo en la suspensión de la celebración multitudinaria de las grandes fiestas, como la Semana Santa o las ferias de las capitales, y considera que no debería buscarse una alternativa porque el momento sanitario que se vive desde febrero del año pasado no lo permite. De hecho, la apertura de las restricciones durante la pasada Navidad tuvo como consecuencia el incremento radical de los contagios por covid durante la tercera ola de la enfermedad, que todavía no ha finalizado aunque está en retroceso después de un mes y medio de crecimiento casi ininterrumpido.

Las consecuencias económicas directas derivadas de la pandemia han afectado en este tiempo con mayor virulencia a los bares y comercios, obligados a cerrar durante la pandemia y con duras restricciones horarias desde enero. En este sentido, el apoyo es contundente al sector y el 87,2% piensa que deberían recibir ayudas económicas por parte de las administraciones para paliar el efecto negativo de la Covid-19. La hostelería y las tiendas de servicios no esenciales pudieron abrir en Navidad con horarios amplios pero desde el 10 de enero mantienen su apertura limitada a las seis de la tarde, y están cerrados completamente en aquellos municipios que registran una tasa de contagio por encima de los mil casos por cada cien mil habitantes. Esas reclamaciones de ayudas van unidas a la percepción de que las medidas adoptadas para controlar la pandemia deberían haber sido más duras, en opinión del 68,2% de los encuestados, mientras que el 21% considera que estas últimas decisiones han contribuido de manera efectiva a controlar la pandemia.

La Junta de Andalucía ha mantenido la dureza de las restricciones con el objetivo de reducir una tasa de incidencia media que llegó a situarse por encima del millar de casos. La próxima semana podrían suavizarse, si así lo considera el comité asesor de expertos en su reunión del próximo miércoles. En principio, según lo anunciado por el presidente andaluz, está previsto que a partir del viernes se produzcan cambios tanto en la movilidad entre provincias –aún limitada– como en el horario comercial, tras decidir prorrogarlas para evitar desplazamientos durante este puente del 28F.

En cuanto a la nota que otorgan a la gestión de la crisis sanitaria por parte de la Junta, los encuestados coinciden en otorgar una alta calificación: 4,2 de media sobre cinco. La opinión favorable a la labor del Gobierno andaluz es prácticamente unánime en todas las franjas de edad, con notas que oscilan entre el 4,1 y el 4,3.