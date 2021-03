Un ex gerente del Servicio Andaluz de Empleo niega tener «conocimiento» de irregularidades en la Faffe

El ex secretario general de Empleo de la Junta y ex director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio González Marín ha comparecido hoy en la comisión de investigación de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), donde ha rehusado responder a las preguntas de los grupos parlamentarios. En su intervención inicial ante la comisión, González Marín ha explicado que se acogería a su derecho a no responder a las preguntas de los diputados, argumentando que la Faffe se extinguió en mayo de 2011 y que él no fue nombrado en los cargos por los que se le citó hasta junio de 2012, de manera que el ejercicio de sus funciones como secretario general de Empleo «no coincide en al ámbito temporal de la vida» de la fundación, no «conviviendo ni existiendo relación alguna ni competencia ni funcionalmente entre esa fundación» y su persona durante la vida de la misma.

El presidente de la comisión, Enrique Moreno (Cs), ha pedido a González Marín que indicara los motivos en los que basaba su postura y que los argumentara «con base jurídica suficiente». Le ha trasladado que respetaba su decisión de no responder a las preguntas de los grupos, pero que no la compartía y le ha recordado que podía incurrir en un «delito de desobediencia», tipificado en el Código Penal. Acto seguido, Moreno le ha dado la palabra a los grupos políticos sin acceder a la petición de González Marín de dejarle salir de la sala de la comisión de investigación.

Sí ha hablado el también ex director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y ex director general en la Consejería de Empleo de la Junta Antonio Toro, quien ha querido dejar claro que no ha tenido conocimiento de «irregularidad alguna» en dicho organismo, cuya «contribución a la mejora de las políticas activas de empleo» en la comunidad ha destacado.

Ha manifestado que en sus más de 34 años de trabajo al servicio de la Administración autonómica, 25 años estuvieron ligados a trabajar en el ámbito de las políticas de empleo. Ha relatado que fue nombrado director gerente del SAE en 2008 y hasta 2010, de manera que convivió con la Faffe hasta ese último ejercicio. Toro ha subrayado el «buen hacer» de la Faffe y la profesionalidad de sus recursos humanos.

Tras recalcar que nunca tuvo conocimiento de «irregularidad alguna» en la ex fundación, ha indicado que ésta siempre tuvo una «valoración favorable por parte de los órganos encargados de su control». Ha incidido en que en los años que estuvo en el SAE, no hubo ningún tipo de «reproche ni advertencia» en relación con posibles irregularidades y en que las cuentas de auditorías anuales estaban todas «conforme al proceso que se había seguido», según ha contestado a una pregunta del PSOE-A. En cuanto a si se contrataba a personal vinculado precisamente a ese partido, ha dicho que nunca ha seleccionado a personal en función de su afinidad política.