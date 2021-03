Más de un centenar de vehículos y tractores se manifiestan por Jerez contra el decreto de convergencia de la PAC

Más de un centenar de vehículos, entre tractores y turismos, se manifiestan por las calles de Jerez de la Frontera (Cádiz) convocados por las organizaciones representativas del sector agrario de Cádiz -Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- para mostrar el rechazo del sector a la convergencia “brusca” de la PAC propuesta por el Ministerio de Agricultura y las “nefastas consecuencias” para Andalucía y muy especialmente para la provincia de Cádiz, con una actividad agraria muy diversa.

Según ha indicado a Europa Press la Policía Local, la caravana, que partió sobre las 10.00 horas de la explanada del Circuito de Jerez, ha estado compuesta por 60 tractores y 60 turismos, que tras adentrarse por la carretera de Arcos, han entrado en la ciudad de Jerez buscando la explanada trasera del Parque González Hontoria para dar lectura a un manifiesto.

Según los representantes de las organizaciones, el decreto es “muy perjudicial para el modelo social y profesional de agricultura, que es el que impera en la provincia de Cádiz y en Andalucía, al eliminar los derechos históricos, reducir drásticamente el número de regiones productivas e impulsar un modelo lineal de tasa plana”.

Así, este viernes realizan la primera de las movilizaciones en vehículos agrarios y particulares para cumplir con las restricciones por la crisis sanitaria. La caravana de tractores y coches, que sale a las 10.00 horas de la explanada del Circuito de Jerez, termina en el centro de la ciudad con la lectura de un manifiesto.

A juicio de las organizaciones, el decreto “que impone una convergencia brusca en dos años, sin que haya obligación por parte de la UE, abre el camino a un modelo de PAC a partir de 2023 que perjudica gravemente a la agricultura productiva propia de la provincia de Cádiz y Andalucía”.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha insistido en reclamar al Gobierno central que la convergencia de la Política Agrícola Común (PAC) sea paulatina hasta 2027 y “no brusca en dos años”. “No queremos cambios bruscos, nadie se lo ha pedido”, ha subrayado, toda vez que ha mostrado su apoyo al sector agrario andaluz que sale este viernes en tractorada por las calles de Jerez (Cádiz) reclamando esto mismo.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, la consejera ha demandado al Ejecutivo central “certidumbre” en este asunto y en estos momentos de pandemia del coronavirus. “Los agricultores y ganaderos piensan que no se les ha escuchado y por eso salen a la calle”, ha reiterado en referencia a la manifestación prevista para este viernes en Jerez (Cádiz) por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias.

Asimismo, ha rechazado la tasa plana que se propone porque “no todas las agriculturas son iguales”. Ha explicado que Andalucía ha optado por una agricultura familiar, competitiva y apostando por la innovación, una agricultura, a su juicio, que ha dado “el ‘do’ de pecho” en la situación actual y que “se muestra unida ante el planteamiento del Gobierno en esta convergencia”.

En cuanto al Real Decreto que regula la transición de esta convergencia para el 2021, ya publicado, Crespo ha apuntado a su retirada, aunque el Gobierno “aún no ha dado su brazo a torcer”. “Este año ya han recibido parte del pago y han comprobado que han tenido pérdidas, que se van a ahondar en el segundo y por eso están en la calle”, ha señalado. Además, ha subrayado que el modelo andaluz ha servido para no despoblar los pueblos. “En Andalucía, la PAC ha servido para no despoblar”, según ha explicado.