Marbella, ante una nueva encrucijada

La muerte de un disc jockey por impacto de bala mientras trabajaba en una fiesta clandestina de un chalet en la urbanización marbellí de Guadalmina ha vuelto a poner en el foco de mira a una ciudad que se ha considerado históricamente la joya de la corona del turismo en la Costa del Sol, avalada por su larga trayectoria como foco turístico por excelencia a nivel nacional e internacional. Un trágico episodio que vuelve a salpicar a una localidad envuelta de manera reiterada y magnificada por muchos medios en episodios relacionados con ajustes de cuentas, narcotráfico o corrupción –que a nivel político supusieron la disolución del Ayuntamiento gobernado por el GIL en 2006-, que han adquirido una dimensión sin precedentes que daña la imagen de la ciudad.

No en vano, lo ocurrido el pasado 29 de marzo está siendo objeto de una investigación judicial que recae sobre el presunto autor de los disparos, un ciudadano de nacionalidad alemana de 28 años, además de otro individuo acusado de encubrimiento y la propia organizadora de la fiesta clandestina, a quien se imputan los presuntos delitos de omisión del deber de socorro y encubrimiento.

Y es que el carácter cosmopolita de la ciudad, en la que reside gente de alto poder adquisitivo y por la que históricamente ha desfilado la «crème de la crème», hace que sea foco de personas que, en algunos casos, no cumplen los estándares de normalidad que se presupone a cualquier ciudadano de a pie. Con todo, Marbella, «no es solo una ciudad segura» en lo que respecta a los bajos índices de actividades delictivas en un municipio con una población real de 250.000 residentes que, en temporada turística, se eleva al medio millón de personas. Sino que, además «es también una ciudad segura porque así la sienten los vecinos y visitantes de nuestra ciudad», sostienen fuentes del Ayuntamiento costasoleño, al tiempo que lamentan profundamente la injusta muerte. En este sentido, inciden en que la seguridad «responde a los datos –un descenso continuado a lo largo de los años de las infracciones penales, cuya caída, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en el último año, alcanzó el 17,2%–, unido al esfuerzo del Ayuntamiento en la materia». El Ayuntamiento, gobernado por la popular Ángeles Muñoz, realiza de manera continuada un «extraordinario esfuerzo económico al respecto, traducido en que Marbella es la ciudad con más de 100.000 habitantes que más gasta en seguridad de España».

Desde la Asociación de Empresarios y Profesionales-CIT Marbella resaltan que «Marbella es una ciudad absolutamente extraordinaria que eligen muchísimas personas, y muchas con alta capacidad adquisitiva para venir a vivir porque consideran que es uno de los mejores sitios del mundo para vivir». «Hemos de salir en defensa de nuestra magnífica ciudad; es raro y difícil ver a Marbella en los medios y en primera plana si no es para noticias luctuosas como ajustes de cuentas o escándalos del corazón», destaca el presidente del citado colectivo, Juan José González. Por ello, considera tras lamentar la muerte del DJ que es «es una pena que Marbella venda más para los medios en esos casos, en los que no se da la imagen que realmente merece la ciudad». A este respecto González hace hincapié en que «tenemos un microclima extraordinario, unos campos de golf fantásticos, una gastronomía insuperable, tenemos playa, tenemos montaña, y otras muchísimas cualidades que hacen que no le falta de nada a esta magnífica ciudad». Por ello apeló a la necesidad de que «todas estas excelencias sean puestas en valor más a menudo en vez de situarnos cada dos por tres en la picota por asuntos que ocurren por igual en todas las ciudades del mundo pero aquí se destacan más por ser Marbella».

De hecho este colectivo creado en el año1989, se dice organización comprometida con el tejido económico y empresarial y la promoción de la marca Marbella-Costa del Sol, como destino turístico de primera categoría, siendo en la actualidad uno de los grupos de presión más importantes de nuestra provincia malagueña.