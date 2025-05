Nuevo Papa, en directo: última hora en el Vaticano y todas las noticias del Cónclave

El cardenal bosnio Vinko Puljic, que está gravemente enfermo, asistirá finalmente al Cónclave, siguiendo el consejo de sus médicos y, probablemente, emitirá su voto desde la Casa Santa Marta, según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

En un principio, el arzobispo emérito de Vrhbosna (Bosnia y Herzegovina), Vinko Puljic, para quien es su tercer Cónclave, confirmó que no acudiría a Roma.

"Mi salud no me permite viajar al tercer Cónclave. Los médicos no me lo aconsejan y no siento que pueda soportarlo. No tengo previsto viajar a Roma a menos que el Vaticano me lo pida específicamente", avanzó hace una semana al diario Vecernji List. No obstante, finalmente, sí participará.