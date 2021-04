Ávila propone ir al 50% en el PP de Sevilla para no acabar «en los tribunales»

El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, aseguró en Sevilla que las direcciones nacional y regional de la formación mantienen un «diálogo abierto» para que en los cuatro congresos provinciales que quedan no se repita la polémica y la división interna que se vivió en el que se celebró en la capital hispalense. Moreno garantizó que lo ocurrido en el PP sevillano es «agua pasada» y ya están «en otras etapas». «Hay un diálogo abierto con la dirección nacional para que no vuelva a ocurrir», reiteró. De momento el alcalde de Carmona, Juan Ávila, el candidato perdedor, ha trasladado a la ganadora, Virginia Pérez, su «disposición a negociar un acuerdo de integración» de ambas sensibilidades en la nueva Ejecutiva provincial, que pase por una sola lista compuesta «al 50%», con Pérez al frente y con él como secretario general para no acabar «en los tribunales».

Por su parte, el PP de Sevilla aprobó su nuevo Comité Ejecutivo. Virginia Pérez recalcó que volvió a ofrecer a Ávila «un acuerdo para contar con él como vicepresidente y una representación en la ejecutiva en los mismos términos ofrecidos el pasado congreso». Sin embargo, «Ávila ha vuelto a rechazar este acuerdo de integración». El comité aprobó el nombramiento de Juan de la Rosa como secretario general del PP sevillano al que acompañarán 11 vicesecretarios.